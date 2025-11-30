Бабини рецепти за кашлица: Моќни пијалоци кои го смируваат болното и иритирано грло

0 SHARES Сподели Твитни

Покрај современите лекови за настинка и грип, народната медицина е сè уште добра. Набавете малку кромид, мед и шеќер и ослободете се од кашлицата.

Заедно со бројните медицински препарати и сирупи со привлечни имиња и добра реклама, повеќето од нас сè уште се борат против кашлицата, настинките и вирусите со проверени и вистински бабини рецепти. Овие стари рецепти ја намалуваат кашлицата, го смируваат болното грло и го спречуваат лачењето.

Против сува кашлица

Измијте еден портокал со раствор од вода и сода бикарбона, а потоа ситно исечкајте го заедно со кората. Посипете го исечениот портокал со шеќер и варете го триесет минути. Земете до две лажици сируп на секои неколку часа.

Жалфија и млеко

Додадете половина лажичка сува жалфија во чаша врело млеко. Оставете да зоврие точно три минути, потоа додадете една лажичка свинска маст и половина лажичка сода бикарбона. Промешајте и пијте во мали голтки. Пијте до три чаши во текот на денот, подготвени непосредно пред консумирање.

Лимон и мед

Измешајте еднакви количини сок од лимон, шеќер во прав и мед. Варете ја смесата на тивок оган додека не се соедини. Земајте по една лажица од сирупот неколку пати на ден или за време на напади на кашлање. Децата го сакаат овој лек и затоа што има пријатен мирис и вкус.

Јаболка со кромид

Изрендајте јаболко и кромид и додадете мед. Сите состојки треба да бидат во еднакви количини. Земајте по една лажица неколку пати на ден.

Кромид и мед

Исечкајте голем кромид, ставете го во сад и измешајте го со три лажици мед. Затворете го садот и оставете го да отстои неколку часа додека не се формира сок. Процедете и испијте една лажица од сокот.

Старомоден шербет

Истурете една чаша шеќер во емајлирано тенџере и ставете го на тивок оган. Кога шеќерот ќе се стопи и ќе добие убава темно златна боја, истурете една или две чаши вода и намалете ја топлината. Мешајте додека карамелизираниот шеќер целосно не се раствори. Додадете рендан ѓумбир на врвот на нож, како и малку сок од лимон. Земајте две лажички три пати на ден.

Ловоров лист и мед

Измешајте две чаши вода, иста количина шеќер, два или три лимона ситно исечкани со кората (прво измијте ги лимоните) и два или три ловорови листа. Варете ја оваа смеса додека количината не се преполови и не стане густа како мед. Земајте по една лажица, неколку пати на ден.

