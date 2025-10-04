Бабиш прогласи победа на изборите во Чешка, премиерот Фиала му честиташе

Чешкиот премиер Петр Фиала вечерва изјави дека му честитал на лидерот на опозициската партија АНО, Андреј Бабиш, за неговата победа откако неговата опозициска партија освои речиси 35 проценти од гласовите на општите избори.

Лидерот на политичкото движење АНО, Андреј Бабиш, прогласи победа на парламентарните избори во Чешка, а актуелниот премиер Петр Фиала вечерва му честиташе на изборниот успех.

„Исклучително сум задоволен и сакам да им се заблагодарам на сите што излеговте на гласачките места. За тоа се боревме, за слободни избори каде што луѓето можат да одлучат“, рече Бабиш, пренесува порталот 24.

Тој рече дека неговото политичко движење АНО „има најдобри резултати во историјата на парламентарните избори“ и оцени дека ова е резултат на тимска работа.

„Среќен сум што ги убедивме луѓето да гласаат. Се надеваме дека ќе формираме влада која ќе работи напорно. Никогаш нема да ве предадеме“, рече Бабиш, додавајќи дека оваа победа е „врвот на неговата кариера“.

Бабиш објави дека неговата партија ќе разговара со партнерите во обид да формира влада предводена од движењето АНО.

Коалицијата „Заедно“ на Фиала освои 23 проценти од гласовите, според резултатите од повеќе од 99 проценти од изборните единици.

Според делумните резултати, шест партии биле над прагот од пет проценти за освојување места во Долниот дом на чешкиот Парламент што бори 200 членови. (МИА)