Бад Бани отсекогаш ги шетал најубавите жени: На едната ѝ дал прстен и добил тужба од 40 милиони, а не можел да им одолее ниту на Кардашијан (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Бед Бани, ѕвездата на полувремето на Супербоул и еден од најпопуларните музичари денес, наводно е повторно сингл по неговата последна разделба од Кендал Џенер во 2024 година. Иако често е во центарот на вниманието, пејачот чие вистинско име е Бенито Антонио Мартинез Окасио е познат по тоа што го држи својот приватен живот строго приватен.

„Луѓето не знаат како се чувствувате, како живеете, тие не знаат ништо – и навистина не сакам да знаат“, рече Бед Бани во интервју за „Венити фер“ во октомври 2023 година. Тој исто така додаде дека не чувствува потреба да го објаснува својот емотивен живот на јавноста затоа што „не е должен никому“.

И покрај оваа дискреција, неговиот љубовен живот ги интригира фановите и медиумите со години. Ова е целосната историја на неговите познати врски.

Карлајл де ла Круз Хернандез – прва голема љубов

Бед Бани започнал врска со Карлис Де Ла Круз Хернандез, сега адвокатка, во 2011 година, додека студирале заедно на Универзитетот во Порторико. Дури и наводно работеле во истата локална продавница во градот Аресибо, а таа била една од првите луѓе на кои тој им пуштал нова музика и го прашал за мислење во раните години од неговата кариера.

Нивната врска траеше со години, а се свршија во 2016 година, но набрзо раскинаа – во времето кога Карлајл влезе на правен факултет, а Бед Бани потпиша договор со Римас Ентертејнмент и го започна својот метеорски подем кон светска слава.

Тие накратко се смирија во 2017 година, но набрзо трајно се разделија. Нивната врска повторно се најде во центарот на вниманието во 2023 година, кога Де Ла Круз поднесе тужба од 40 милиони долари, тврдејќи дека Бед Бани ја користела нејзината гласовна пошта „Bad Bunny, Baby“ во песните „Pa Ti“ и „Dos Mil 16“ без дозвола. Тужбата сè уште е во тек.

Габриела Берлингери – најдолгата и најстабилна врска

Една од најзначајните врски во животот на Бед Бани беше со Габриела Берлингери, дизајнерка на накит , со која беше во врска од 2017 до 2022 година, со повремени прекини.

Во интервју за „Ролинг Стоун“, тој откри дека ја сретнал сосема случајно во ресторан во Порторико додека вечерал со своето семејство. Нивната хемија била очигледна, а Бед Бани не криел колку многу му значела таа: „Навистина имаме посебна енергија заедно“, рече тој во тоа време.

Двојката често се појавуваше заедно на црвените теписи, а официјалното деби го имаа на доделувањето на музичките награди „Билборд“ во 2021 година. Тие соработуваа и професионално – Габриела се појави во песните „El Apagón“ и „En Casita“.

Иако раскинаа во 2022 година, тие останаа во добри односи. Откако Бед Бани ја освои наградата Греми за албум на годината во 2026 година , Габриела јавно му честиташе за успехот , што дополнително ги разгоре симпатиите кај фановите.

Кендал Џенер – најотворената романса

Врската со Кендал Џенер беше несомнено најследената во медиумите. Тие првпат беа поврзани во февруари 2023 година, кога беа видени на двоен состанок со Џастин и Хејли Бибер. Неколку месеци подоцна, папараците ги фатија како се бакнуваат на концерт на Дрејк.

До крајот на 2023 година, следеше првото раскинување, со објаснување дека двајцата биле премногу зафатени и дека врската никогаш не била предодредена да биде долгорочна врска. Сепак, романсата беше обновена во 2024 година – тие беа видени заедно на забавата по Мет Гала во Мајами, а потоа јавно во Vogue World: Paris, каде што се појавија во соодветни модни комбинации.

И покрај ова, во септември 2024 година, медиумите потврдија дека Бед Бани и Кендал Џенер повторно раскинале . Извори тврдат дека тие останале во пријателски односи, но дека врската „не траела долго“.

Дали Бед Бани е сам сега?

Според последните информации, Бед Бани моментално е сингл и целосно фокусиран на својата кариера. Како што вели самиот – неговата приватност е света, а емоциите ги држи подалеку од очите на јавноста.

The post Бад Бани отсекогаш ги шетал најубавите жени: На едната ѝ дал прстен и добил тужба од 40 милиони, а не можел да им одолее ниту на Кардашијан (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: