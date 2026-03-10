0 SHARES Сподели Твитни

Најпознатиот српски јутјубер Богдан Илиќ, познат во јавноста како Бака Прасе, им се обрати на своите следбеници и откри големи промени во својот живот по стресниот период што го доживеа неодамна.

Како што самиот призна, поради огромниот стрес што го претрпел откако му бил запален автомобилот, здравјето на јутјуберот било нарушено, а тој се заразил со хеликобактер пилори . Сепак, Богдан решил да не дозволи тоа да го спречи, туку продолжува да работи „со полна пареа“ и инвестира огромни суми пари во својот бизнис.

Бака Прасе откри во својот пренос во живо дека купил нов имот – стан кој ќе се користи исклучиво за снимање клипови и преноси во живо. Покрај тоа, за да биде осигуран, купил и ново блиндирано возило од марката „Резвани“.

„Ја напуштам Србија на кратко“

– Сфатив дека повеќе нема смисла да живеам под стрес, купив нов автомобил и сега е официјално. Земав и стан за настапи во живо, па одам од Србија на краток одмор, а кога ќе се вратам ќе почне хаос – им рекол Бака Прасе на своите обожаватели.

Тој, исто така, ја разгоре имагинацијата на своите следбеници најавувајќи дека по неговата пауза, ги очекуваат неколку новини.

– Кога ќе се вратам од паузата, ќе започнат настапите во живо, настапите и еден куп нови работи што ги подготвувам – заклучи јутјуберот.

Патем, Бака Прасе неодамна ги шокираше сите кога му кажа на свештеникот дека сака да го крсти своето куче.

The post Бака Прасе ги спакувала куферите и ја напушти Србија! Купил стан и автомобил: „Сфатив дека повеќе нема смисла да живеам под стрес“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: