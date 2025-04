Балерината Роксан Стојанов доби награда „Менада“ на Танц фест Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Драган Перковски и Рисима Рисимкин ја предадоа наградата „Менада“ на Роксан Стојанов. Стојанов изјави дека е вистинска среќа за неа што може да биде мост меѓу двете култури и земји, и дека истовремено ја претставува париската опера во Македонија и обратно. Роксан Стојанов, која има македонско потекло, ја доби наградата „Менада“ за извонредни достигнувања во танцот за 2025 година на сцената на Македонскиот народен театар, доделена од Танц фест Скопје. Овој настан се случи на свеченото отворање на 21. издание на Танц фест Скопје, каде што таа говореше на македонски.

Таа изрази бескрајна благодарност за наградата, истакнувајќи дека нејзината надеж е еден ден да го покаже својот танц во Македонија. Роксан Стојанов е родена во Франција во 1995 година и има француско-македонско потекло. Своите први чекори во танцот ги направила во Скопје на осум години, а образованието го продолжила во Брисел. Во 2007 година, станува дел од Школата за танц на Париската опера, а во 2013 се придружува на балетскиот ансамбл.

Стојанов го направила својот балетски деби на деветгодишна возраст како Ѕвончица во „Петар Пан“. Од 2015 до 2022 година била на патот на напредување во хиерархијата на Париската опера, и во 2022 година станала првенка на балетот. На крајот на 2024 година, по изведбата во „Пакита“ на сцената на Опера Бастилја, беше прогласена за Ѕвезда на Париската опера, највисокото звање во оваа институција. Нејзината кариера вклучува улоги во класични балети како „Жизел“, „Лебедово езеро“ и „Дон Кихот“, како и во современи креации.

Има две националности и две култури. Иако почнала на француски, македонски го научила на кирилица. Таа се надева дека ќе биде разбрана со љубов и вели дека танцот не познава граници, бидејќи е универзален јазик. Ова признание ѝ претставува голема чест, благодарејќи на Танц фест, Рисима Рисимкин и Матеја Мијановиќ. Се чувствува трогната, бидејќи наградата ја добива во Скопје, каде што започнала со танцувањето и се појавила првпат на сцена како Ѕвончица во „Петар Пан“. Нејзината мисла е и со Ема и Ирена, кои ѝ помогнале да ја започне кариерата. Роднините и пријателите кои би ја поддржале, ја инспирираат да го следи патот на страст кон танцот. Да биде на сцена ѝ дава смисла и заборавање на сите тешкотии, дозволувајќи ѝ да раскаже приказни и да ја носи публиката со себе.

21. издание на Танц фест Скопје, кое ќе трае до 13 мај, беше отворено со краток настап на Универзитетската танцова компанија од Санта Барабара и премиера на „Идентитети – будење“, дел од трилогијата „Идентитети“. Оваа година, фестивалот го акцентира спојот меѓу танцот и технологијата преку интерактивна изложба во Националната галерија на Македонија. Завршната вечер на 13 мај ќе се одржи со интерактивната кореографска претстава „Мајселфс“ од Кеј-данс, француски тим кој спојува современ танц со дигитална уметност.

