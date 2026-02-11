Балканот повторно се тресе? Синоќешниот земјотрес отвори сериозна дилема!

По подолг период на релативен сеизмички мир, регионот повторно почувствува потрес. Земјотресот со јачина од 4,8 степени според Рихтер, регистриран во близина на Тетово, беше почувствуван и во Косово и делови од Србија, што веднаш отвори прашања – дали станува збор за изолиран настан или почеток на нов бран активности?

Според српската сеизмоложка Славица Радовановиќ, сеизмичката енергија не исчезнува, туку се прераспределува и акумулира во различни региони. Таа објаснува дека по разорниот земјотрес во Турција, активноста привремено се намалила, но тоа не значи дека опасноста поминала. Напротив, енергијата постепено се пренесува кон други подрачја.

Во последниот период биле регистрирани бројни послаби потреси во западна Турција, како и зголемена активност во одредени делови од Европа. Балканот, пак, подолго време бил релативно мирен – што, според експертите, понекогаш знае да претходи на посилни потреси.

Радовановиќ посочува дека јужниот дел на Србија и поширокиот регион кон Македонија се сеизмички чувствителни зони. Таа нагласува дека ваквите процеси траат со години и дека е невозможно прецизно да се предвиди кога би можел да се случи посилен земјотрес.

Фактот што потресот се почувствува и во повисоките згради во Белград дополнително ја зголеми загриженоста кај граѓаните.

Заклучокот на експертите е внимателен, но јасен – регионот повторно покажува знаци на зголемена сеизмичка активност.