Балон со патници се урна во Холандија, има загинати

Во Фрисланд, на север од Холандија, се случи сериозна несреќа со балон на топол воздух во која едно лице загина, а петмина беа повредени.

Балонот, во кој имаше 34 патници, одеднаш падна околу 21:00 часот и силно удри во земјата.

Според Кралското холандско воздухопловно здружение, причината била ненадеен налет на ветер, што предизвика кошот да отскокне и пет лица да паднат од него.

„Балонот на топол воздух падна ненадејно околу 21:00 часот и силно удри во земјата“, објавија властите на Фрисланд.

Полицијата ја истражува несреќата.