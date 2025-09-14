Банките во Македонија заработија 150 милиони евра за 6 месеци!

0 SHARES Сподели Твитни

Нема криза за домашните банки. Тие заработиле над 150 милиони евра во првите шест месеци од оваа година, покажуваат податоците од Народната банка. Речиси целиот профит им припаднал на петте најголеми банки, но дури и помалите се во плус. Ако банките ја завршија 2024 година со рекордна добивка од речиси 283 милиони евра, и оваа година им оди многу добро. Ако продолжат со ова темпо до крајот на годината, би можеле да го срушат минатогодишниот рекорд.ДОБИВКА НА ЛОКАЛНИТЕ БАНКИ ПО ОДАНОЧУВАЊЕ:2024 – 283 милиони евраЈануари–јуни 2025 година – 150,1 милиони евраЈануари–јуни 2024 година – 155,1 милиони евраПодатоците на Централната банка покажуваат дека само за првите шест месеци од оваа година, банките собрале речиси 295 милиони евра од граѓаните и бизнисите само по камати на кредити. Само семејствата платиле над 117 милиони евра по камати на локалните банки. Бројките покажуваат дека нето-приходите од камати за банките изнесувале над 228 милиони евра.ПРИХОДИ ОД КАМАТИ – ВТОР КВАРТАЛ 2025:Приходи од камати – 294,8 милиони евраПриходи од камати на домаќинствата – 117,7 милиони евраНето приходи од камати – 228,1 милиони евраГраѓаните и бизнисите оставиле речиси 93 милиони евра во локалните банки за банкарски такси и провизии. Нето приходите од провизии и провизии за банките, во првата половина од оваа година, изнесувале 56 милиони евра.ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТОЦИ И РЕЗЕРВИРАЊА – ВТОР КВАРТАЛ 2025:Приходи од надоместоци и провизии – 92,9 милиони евраНето приход од надоместоци и провизии – 56 милиони евраМатематиката покажува дека само за камати и резерви, граѓаните и компаниите оставиле 388 милиони евра во локалните банки.ВКУПНО ОД КАМАТИ И РЕЗЕРВИРАЊА – ВТОР КВАРТАЛ 2025:Приходи од камати + надоместоци и провизии = 388 милиони евраБанкарските провизии и такси беа првото прашање со кое се зафати новиот гувернер на Народната банка, Трајко Славески. Тој побара од банките да ги намалат, откако самата Централна банка ги намали своите провизии. Најновите информации покажуваат дека банките ги намалиле цените на своите услуги и до 50 проценти.проценти. Очекувањата се дека до октомври сите локални банки ќе воведат нови тарифи со пониски цени за провизии.

Пронајдете не на следниве мрежи: