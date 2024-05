БАНКРОТИРАЛА ПОЗНАТА РЕГИОНАЛНА БАНКА: Судбината на многу клиенти виси на конец, еве што можат да очекуваат по колапсот!

0 SHARES Сподели Твитни

Проблематичната регионална банка со седиште во Филаделфија, Republic First Bancorp, беше затворена од регулаторите на Пенсилванија, што го означи првиот регионален банкарски колапс оваа година по низата големи колапсови во 2023 година, иако банката е далеку помала од оние што пропаднаа минатата година и речиси триесетина филијалите повторно ќе се отворат под ново име.Одделот за банкарство и хартии од вредност во Пенсилванија ја заплени Република Прва во петокот по серија шпекулации и откако банката побара потенцијален купувач, соопшти Федералната корпорација за осигурување на депозити.„Република Прва“ имаше околу 6 милијарди долари средства и уште 4 милијарди долари депозити во јануари, според FDIC.

Фултон банка постигна договор со регулаторите за преземање на 32 филијали на Republic First во Пенсилванија, Њујорк и Њу Џерси, кои повторно ќе се отворат под името Fulton Bank, при што банката со седиште во Пенсилванија ќе ги преземе „суштински сите депозити на [Република Прва]. „и откупете ги речиси сите средства“, се вели во соопштението на FDIC.Акциите на Republic First Bancorp паднаа во петокот додека инвеститорите се оддалечија од банката која се бори, потонувајќи за 60 отсто на ден на нешто повеќе од еден цент – што е пад од нејзиниот врв во јули 2006 година од речиси 12,50 долари.Запленувањето на Republic First Bank е четврто за нешто повеќе од една година од страна на државните и федералните регулатори, по ненадејниот неуспех на банката од Силиконската долина во март минатата година, што ги зголеми стравувањата за стабилноста на регионалните банки во услови на серија на банкарски бегства кои се исцедија повеќе банки.Голем бројИзносот на поединечни депозити на клиенти што FDIC гарантира да ги заштити е 250.000 американски долари, што значи дека клиентите може да очекуваат до четвртина милион долари да бидат безбедни дури и ако нивната банка пропадне.Само два дена по неуспехот на SVB, Signature Bank со седиште во Њујорк, лидер во крипто кредитирањето, исто така се затвори, при што њујоршките регулатори ја запленија 23-годишната регионална банка, заедно со нејзините средства од 110 милијарди долари и депозити од 88 милијарди долари. Првата република банка од Сан Франциско стана следната банка што пропадна минатиот мај, кога федералните регулатори го надгледуваа трансферот на нејзините средства на банкарскиот гигант JPMorgan Chase.

Извори изјавија за Bloomberg оваа недела дека FDIC бара понуди за Republic First, потег што доаѓа помалку од шест месеци откако агенцијата ја суспендираше аукцијата за Republic First само една недела откако постигна договор од 35 милиони долари со Norcross-Braca Group во последниот отфрлање на напорите да се спречи потенцијалното затварање и да се подигне капитал од инвеститорите. Норкрос-Брака се откажа од тој договор минатиот месец.

