Барбара Бобак се огласи по смртта на братот Дарки Лазиќ: Објави слика од Драган и напиша болни зборови (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Барбара Бобак, објави денот откако почина братот на нејзиното поранешно момче Дарко Лазиќ, Драган Лазиќ.

Пејачката, која беше во врска со Дарко, добро го познаваше Драган и денес се огласи на социјалната мрежа Инстаграм. Објави црно-бела слика од Драган и напиша: Гага, почивај во мир…

Да потсетиме дека Бараба и Дарко беа во врска извесно време, а пејачката имаше контакт со семејството Лазиќ.

Братот на Дарко Лазиќ почина веднаш до црквата покрај патот

Она што особено привлекува внимание е фактот дека веднаш до местото каде што го загуби животот братот на Дарко, Драган, се наоѓа и мала црква покрај патеката на Светиот владика Николај Српски.

Овој храм е многу посетуван од возачи кои возат низ овој дел, а редовно го посетуваат и мотоциклисти и ентузијасти за мотоцикли, меѓу кои беше и покојниот Драган.

Многумина што минуваат оттука застануваат покрај црквата за да се помолат на Бога и на Свети Никола. Особено редовните моторџии, прават пауза тука, палат свеќи и продолжуваат. Покојниот брат на Дарко исто така беше познат моторџија, ги обожаваше мотоциклите, па тој и неговите пријатели сигурно дошле тука. Судбината сакала да го изгуби животот буквално преку улицата од црквата – рече еден локален жител.

Неопислива тага

Неопислива тага владее во домот на Лазиќ. Сè е подготвено за последното збогување, но семејството сè уште тешко го прифаќа фактот дека ќе мора да ги погреба синот и братот. Неговите најблиски се обидуваат да бидат едни со други и да најдат сила заедно да го пребродат овој болен момент, додека се подготвуваат да го испратат во вечното почивалиште со молитви и солзи.

– Вчера беше многу убав ден! Се смеевме, брат ми ме бакнуваше без престан. Ми рече брат, обожавам што се дружиме вака. Застанавме и до манастирот. Не ја симнуваше насмевката од лицето. Јас тргнав прв, а тој и неговите пријатели, нашите пријатели, си заминаа подоцна. Видов дека ги нема таму, тоа ми беше чудно. Пријателот ми се јави и едвај ми кажа што се случило… Не можам, верувајте ми, срцето ќе ми се скрши – ни рече Дарко, кој и покрај големата болка нè пречека во својот семеен дом и разговараше со нас.

The post Барбара Бобак се огласи по смртта на братот Дарки Лазиќ: Објави слика од Драган и напиша болни зборови (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: