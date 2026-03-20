Барел нафта во Дубаи на рекордни 166 долари

Екстремниот скок на цените на нафтата на локалните пазари на Блискиот Исток би можел да им даде на инвеститорите увид во насоката на движењето на цените во САД и Европа доколку Ормутскиот теснец не се отвори наскоро.

Цените на суровата нафта во Дубаи надминаа 166 долари за барел, достигнувајќи нов рекорд во четврток, според Платс.

Суровата нафта Брент и суровата нафта од Западен Тексас Кушинг се тргуваат околу 100 долари по историските скокови.

Локалните пазари на нафта често се занемаруваат, но сега се сметаат за можен индикатор за тоа што би можело да се случи ако конфликтот не заврши наскоро.

Тековните цени во Дубаи и Оман одразуваат сериозен недостиг во Заливот, според Наташа Канева, раководител на истражувањето на стоки во JPMorgan. Сепак, ова не значи дека американскиот пазар ќе биде поштеден од уште еден остар раст, додаде таа.

„Освен ако теснецот не се отвори повторно, оваа дивергенција веројатно нема да продолжи“, рече Канева во белешка до клиентите оваа недела. „Брент и WTI на крајот повторно ќе достигнат повисоки цени бидејќи залихите во Атлантскиот басен се намалуваат, а глобалниот пазар е принуден да работи со значително пониски нивоа на снабдување.“

Суровата нафта од Западен Тексас Интермедијар не се смета за идеална замена за земји како Оман, рече Енди Харборн, виш аналитичар на пазарот на нафта во Вуд Мекензи. Сепак, таа би можела да стане побарана алтернатива ако транзитот низ Хормуз остане ограничен, бидејќи купувачите стануваат сè поочајни.

Хормутскиот теснец, клучниот премин што ги поврзува Персискиот Залив и отвореното море, е местото каде што поминува околу една петтина од светската нафта. Дневните транзитни карти паднаа на речиси нула од нивоата над 120 регистрирани претходно оваа година, според податоците анализирани од Чарлс Шваб.

Цените на суровата нафта што директно ги напушта земјите од Блискиот Исток како Дубаи пораснаа побрзо од суровата нафта како WTI, која обично не поминува низ теснецот во големи количини, рече Харборн.

„Сè зависи од времетраењето на затворањето на Хормуз“, рече Харборн. „Целиот пазар ги прилагодува своите претпоставки во реално време.“

Протокот најчесто се користи за гориво што оди во азиските земји како Кина и Индија, поради што зголемувањето на цените во Дубаи е поизразено на пазарот во Сингапур отколку во Лондон.

Во компанијата за енергетски истражувања „Ристад“, аналитичарите почнаа да ја следат цената на нафтата од Дубаи на лондонскиот пазар, или да користат таканаречени алатки за размена наместо нивото во Сингапур. Цената во Сингапур, според Сузан Бел од „Ристад“, практично може да се игнорира поради силните нарушувања на азискиот пазар.

„Тоа е речиси фиктивна цена“, рече Бел, виш потпретседател за пазари на стоки. Со други зборови, цената на пазарот во Сингапур, иако широко се следи под нормални околности, „е доста непредвидлива во моментов“.

Сепак, Харборн истакна дека домино ефектите од зголемувањето на цените на нафтата од Дубаи во Сингапур веќе се гледаат на други места. Оманската сурова нафта, која се смета за со ист квалитет како Дубаи, но се транспортира надвор од Хормуз, бележи пораст на побарувачката, додека транзитот од Дубаи во голема мера е запрен.

Иако глобалното референтно ниво на цените на нафтата растеше побавно отколку во Дубаи или Оман, сепак претрпе силен шок. Од почетокот на војната до среда, цената на нафтата Брент за мај се зголеми за повеќе од 48%. Од почетокот на годината до денес, растот е повеќе од 76%.