БАСТИЈАН ВИНОВЕН ЗА ПРОПАЃАЊЕТО НА БИЗНИСОТ НА АНА, ОСТАНА БЕЗ 3 МИЛИОНИ ЕВРА: Поради еден негов потег, таа мораше да затвори сè – „Буквално остана во шок, беше потресена“

Ивановиќ пред неколку години лансираше козметичка линија, а кога Бастијан побара половина од профитот од неа за време на разводот, таа одлучи да го затвори брендот.

Ана Ивановиќ дефинитивно ќе може да ја класифицира 2025 година како најтурбулентна и најлоша година во нејзиниот живот. Откако го заврши бракот со Бастијан Швајнштајгер, нејзиниот приватен бизнис пропадна на крајот од минатата година по три години бизнис.

Како што дознаваме ексклузивно од извор близок до поранешната тенисерка, таа инвестирала дури три милиони евра во козметичкиот бизнис, кои ги изгубила неповратно.

Сепак, главната причина за овој бизнис дебакл, покрај лошата продажба, е нејзиниот поранешен сопруг Швајнштајгер, кој по разводот од Ивановиќ побарал половина од заработката, на што таа не сакала да се согласи.

– Ана инвестираше три милиони евра од Германија и Австрија до Србијаво бизнисот со природна козметика, која се продаваше и преку интернет и во продавници Тој побара од неа дури и половина од профитот од продажбата на козметика, а неговиот изговор беше дека многу ѝ помогнал во промоцијата на тие производи и дека благодарение на него продажбата одела одлично на почетокот. Точно е дека Ана го споменуваше во интервјуа кога ги промовираше овие производи, но тоа беше сè – вели нашиот соговорник, а потоа продолжува:

– Швејни не даде ниту едно евро од своите пари за тој бизнис, а кога Ана слушна дека тој од неа бара речиси 1,5 милиони евра, буквално беше шокирана. Тоа навистина ја потресе и ја направи уште поразочарана од целата агонија и јавен срам што ѝ го предизвика, кога се дозна дека ја изневерил за време на бракот. Секако, Ана не сакаше ниту да чуе за тоа, бидејќи исклучиво ги инвестираше своите пари во овој бизнис, кои ги заработи за време на спортската кариера и спонзорските договори што ги има. Меѓутоа, бидејќи тој сè уште инсистираше да му даде дел од парите, Ана свика итен состанок со својот тим. Таму ги разгледаа сите резултати од претходниот период и кога сè ставија на хартија, сфатија дека заработката и придобивките од тој бизнис се многу помали од првично очекуваните. Сите веднаш се согласија да стават крај на овој бизнис. Резултатот беше дека целото производство беше нагло запрено, дека преостанатите производи беа повлечени од дрогериите, а веб-страницата на овој бренд, која повеќе не постои, наскоро беше затворена. Иако на почетокот беше многу тажна за сè бидејќи вложи многу време и пари во овој бизнис, сега продолжи понатаму и е фокусирана на други работи. Најважно за неа беше што Бастијан не успеа во својот план и што не успеа да добие пари од неа на овој начин, од кои и онака има премногу – заклучи нашиот извор.

Се обидовме да стапиме во контакт со главните актери во нашата приказна, но тие не одговараа на нашите повици.

Поранешната тенисерка, да потсетиме, во октомври минатата година потврди со објава на Инстаграм дека го затвора својот приватен бизнис по три години работење.

– Време е да се збогуваме! Понекогаш збогувањето значи и правење место за нешто ново. Нашето заедничко патување со Ана Ивановиќ „Неприродни перформанси“ се ближи кон крајот. Ја затвораме нашата онлајн продавница во ноември. Ви благодариме од срце за вашата лојалност и страст кон едноставна, високоефикасна козметика – напиша Ивановиќ на веб-страницата на компанијата.

Ана еднаш му кажа на Курир колку ѝ било тешко да се впушти во претприемачки води по мегауспешната тениска кариера.

– Кога ја завршив мојата тениска кариера, секогаш знаев дека сакам да правам нешто друго. И со нешто што е малку поинакво од кариерата што ја имав дотогаш. И имав вистинска среќа бидејќи тенисот ми отвори многу врати и некои нови можности. Оваа љубов кон козметиката и негата е нешто што го создавам со години. Секако, постои и здрав начин на живот и таа природност и одговорност кон планетата е нешто што е дел од мојот секојдневен живот. Тоа беше голем предизвик за мене. Сè уште учам, сè уште се развивам, но уживам. Бастијан, откако самиот почна да ја користи мојата козметика, постојано ме прашува за што е производот и пишува број на секое пакување, кое е првото, а кое второто, за да знае по кој редослед треба да ги користи – ни призна Ивановиќ со смеа.

