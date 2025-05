БАТ во Хрватска ја лансираше Omniä, научна основа на глобалната трансформација и големиот инвестициски циклус во Хрватска

0 SHARES Сподели Твитни

Бритиш Американ Тобако (БАТ), официјално ја лансираше Omni динамична платформа која содржи научно засновани докази врз кои почива глобалната трансформација на БАТ од цигари во производи без чад.

Omni беше претставен во Хрватска на конференцијата „Како да се стимулира трансформацијата и индустријата и да се привлечат инвестиции?”, на која присуствуваа Анте Шушњар, министер за економија и претставник на премиерот на Република Хрватска, Ирена Вебер, извршен директор на Хрватската асоцијација на работодавачи, како и претставници на бројни институции и бизнис заедница. На конференцијата беше нагласена потребата од зајакнување на напорите и привлекување инвестиции во иновативно производство што може да ја зајакне конкурентноста на индустријата и да ги зголеми вработеноста и извозот.

Omni ja прикажува цврстата научна основа за трансформација на БАТ, која е водена од иновациите и новите модерни технологии, а директна последица од која е започнувањето на голем инвестициски циклус на компанијата, што ја стави Хрватска во самиот центар на глобалната трансформација на БАТ.

Во Хрватска, БАТ пред три години започна инвестициски циклус од 80 милиони евра во фабриката во Канфанар, со што фабриката доби нови производни линии за производство на производи без чад, конкретно несогорливи тутунски производи и несогорливи билни производи. Поради толку широк асортиман на производи, фабриката во Канфанар е единствена и една од технолошки најмодерните и продуктивно дисперзирани фабрики во БАТ на глобално ниво. Трансформацијата на производството во фабриката во Канфанар овозможи обемот на производство да порасне за цели 40 проценти во однос на 2021 година, а бројот на вработени за цели 30 проценти, на над 520. Денес, над 40 проценти од производството на фабриката во Канфанар се однесува на производи без чад, кои се во зголемена побарувачка на светскиот пазар, а во моментот се извезуваат во над 30 пазари. Покрај инвестициите во производството, БАТ инвестираше и 10 милиони евра во логистички центар во Риека за дистрибуција на електронски уреди за несогорливи тутунски и билни производи. Минатата година од хабот во Риека на 40 пазари беа дистрибуирани над 60 милиони уреди, а само благодарение на активноста на овој центар, државниот буџет во последните 20 години инкасира 16 милиони евра. Дополнително, Хрватска е еден од ретките пазари во групата БАТ со повеќе категории, што значи дека на пазарот се присутни сите категории производи без чад – електронски цигари, несогорливи тутунски производи и никотински ќесички.

“Omni е платформа со која се поттикнува општествен дијалог за потенцијалот на производите без чад да ја намалат штетата од пушењето. И дијалог заснован на докази, поддржан од најновата и најквалитетната наука и конкретни докази од реалниот свет. Светот без чад кон кој се стремиме да го постигнеме ќе се постигне само со прифаќање на намалувањето на штетата од пушењето, што значи со охрабрување на пушачите кои инаку би продолжиле да пушат целосно да се префрлат на алтернативи без чад со низок профил на ризик. Свесни сме дека не можеме сами да изградиме свет без чад, тоа е можно само преку соработка, затоа ги покануваме сите што ја делат нашата визија – вклучувајќи ги и оние кои можеби не се согласуваат со нас – да ги разгледаат доказите во Омни и да се приклучат на дијалогот”, изјави Даниле Тауер, главен директор за научни и регулаторни прашања во БАТ.

Тауер го претстави успешниот пример на Шведска, која го искористи потенцијалот на производите без чад за да стане првата европска земја без чад, имајќи во предвид дека процентот на пушачи падна под 5 проценти, иако Шведска се уште има ист просечен процент на корисници на никотин во населението во споредба со ЕУ, а имајќи предвид дека граѓаните се уште користат алтернативи без чад, има значително помалку болести поврзани со пушењето.

,,БАТ во Хрватска има уникатен синџир на вредност, а инвестициите во производи без чад кој ја претставуваат иднината на индустријата овозможуваат одржлива трансформација на целиот наш синџир на вредност. Горди сме што Хрватска е самиот центар на трансформација на БАТ, а тоа во голема мера е резултат на квалитетното деловно опкружување и поддршката на Владата на Република Хрватска кон нашите производи без чад. Но брзината на трансформацијата на БАТ кон производи без чад не зависи само од нашите инвестиции во иновации и производи. Зависи како се регулираат производите без чад. Дали институциите препознаваат дека тоа се различни производи од цигарите , дали го препознаваат нивниот потенцијал за јавното здравје, дали ги следат успешните примери кои ги искористиле овие производи за да го намалат пушењето? Како голем инвеститор, производител и извозник на производи без чад, очекуваме во наредниот период да ги регулираме сите производи без чад во Хрватска. Сметам дека е разумно да им обезбедиме на возрасните пушачи право за квалитетни и научно засновани информации за овие производи, но и подобро да ги заштитиме малолетниците од сите никотински производи бидејќи тие не се за нив и имаме нулта толеранција за тоа,” нагласи Звонко Колобара, регионален директор на БАТ Адриа.

Потребата од подобри информации за возрасните пушачи за производите без чад во Хрватска ја нагласи и проф. д-р сц. Огнен Брборовиќ од Медицинскиот факултет во Загреб, кои ги презентираше резултатите од истражувањето на IPSOS за перцепцијата на производите без чад кај населението, со кое се утврди постоењето на бројните митови поврзани со овие производи, митови кои се спротивни на резултатите од научните истражувања и знаењето на научната заедница. Истражувањето на IPSOS беше спроведена на крајот од јануари и почетокот на февруари оваа година меѓу 967 испитаници, на репрезентативен примерок од хрватското население. Брборовиќ нагласи дека овие митови треба да се разбијат преку континуирано информирање и едукација заснована на научни докази, а како пример за таква комуникација го наведе реномираниот британски NHS, систем за јавно здравје, кој со години континуирано објавува наоди за потенцијалот на производите без чад за намалување на пушењето. Како најистакнати митови, Брборовиќ го посочи мислењето дека никотинот предизвикува рак, во кое веруваат повеќе од 61 процент од населението, иако е научно докажано дека ракот е предизвикан од согорувањето на тутун, а не од никотинот. Исто така, речиси, половина од испитаниците (48 проценти) погрешно веруваат дека производите без чад се подеднакво или дури поштетни од цигарите, што, како што нагласи Брборовиќ, е мит што ја намалува веројатноста пушачите да преминат на помалку штетни алтернативи или почеток на значителен пад во бројот на пушачи во Хрватска.

Од БАТ изјавија дека платформата Omni е квалитетна алатка за информирање за науката зад производите без чад и потенцијалот на овие производите во намалувањето на штетата од пушењето, и е наменета за сите, од научници и регулатори до деловната заедница и граѓаните.

The post БАТ во Хрватска ја лансираше Omniä, научна основа на глобалната трансформација и големиот инвестициски циклус во Хрватска appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: