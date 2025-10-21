Бајден заврши со радиотерапија за лекување на рак на простата, неговата ќерка објави емотивно видео

Поранешниот претседател на Соединетите Американски Држави (САД) Џо Бајден во понеделник заврши седумдневен курс на радиотерапија за лекување на рак на простата во четврт стадиум, кој се проширил на коските.Третманот беше завршен во Центарот за радиолошка онкологија „Пен Медисин“ во Филаделфија, каде што Бајден, според традицијата, го заѕвони ѕвончето означувајќи го крајот на терапијата.Неговата ќерка Ешли Бајден објави емотивно видео.,,Ви благодариме на неверојатните лекари, медицински сестри и персонал. Многу сме благодарни“, рече тaa.
📺 WOW! Today President @JoeBiden rang the bell at Penn Medicine — new photos and videos shared by Ashley Biden capture the incredible moment.Ashley said her dad has been “so damn brave” during his treatment. It even looks like he brought flowers for his doctor — which is so… pic.twitter.com/Mhh8XDZUIP— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) October 20, 2025
Портпаролот на Бајден потврди за Си-Би-Ес њуз дека поранешниот американски претседател завршил неколку недели радиотерапија, на која е подложен од 11 октомври. Сè уште не е познато дали ќе бидат потребни дополнителни третмани.Во мај годинава му беше дијагностициран рак на простата.