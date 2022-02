Бајден им порача на Американците да не се грижат за нуклеарна војна

Американскиот претседател вели дека Американците не треба да се грижат за потенцијално катастрофалниот конфликт со Русија во услови на тензии во Украина.

Претседателот Џо Бајден ги отфрли стравувањата дека тензиите меѓу Вашингтон и Москва поради украинската криза ќе прераснат во нуклеарна војна, негирајќи дека Американците имаат каква било причина да бидат загрижени за ризиците од таков конфликт.

BREAKING: President Biden answers “no” when asked if Americans should be worried about nuclear war. pic.twitter.com/7zzSDgMb7L