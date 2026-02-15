Бања во Србија има дури 37 термални извори: Еден од најбогатите природни здравствени центри во регионот ФОТО

0 SHARES Сподели Твитни

Во близина на Куршумлија, на падините на Копаоник, се наоѓа Луковска бања. Со дури 37 термални извори, таа е една од најлековитите во Србија и регионот.

Современиот спа-центар Луковска Бања , сместен во недопрената природа на Србија, се наоѓа на надморска височина од околу 700 метри надморска височина и се смета за еден од највисоките бањи во Србија .

Опкружен е со шуми и чист планински воздух, што го прави идеално место за одмор, закрепнување и бегство од секојдневниот стрес .

Луковска Бања има дури 37 термални извори.

Луковска Бања е особено позната по богатството на термоминерални извори – ги има дури 37, а температурата на водата достигнува и до 65 степени Целзиусови .

Затоа Луковска Бања се смета за еден од најтоплите и најбогатите природни здравствени центри во регионот . Неговата лековита, термоминерална вода е класифицирана како натриум, калциум, магнезиум хидрокарбонат и слабо сулфидна хипертермија.

Што се лекува во Луковска Бања?

Луковска Бања лекува ревматски заболувања, остеопороза, спортски повреди и состојби по хируршки интервенции.

Следните третмани се достапни:

Хидротерапија (општи и четириклеточни бањи, бисерни бањи, подводна масажа, хидрокинезитерапија);

Користење на климатариумот Луковска бања (Шливачка бања, бања Крал Милутин и џакузи со природни термални извори на вода);

Пелоидна терапија (медицинска кал);

Електротерапија;

Ултразвучна терапија;

Магнетотерапија;

Фототерапија;

Текар терапија;

Физиотерапија;

Рачна масажа;

Екстензија (декомпресија) терапија;

Квантна терапија

Климаториум на Луковска Бања

Климаториумот Луковска Бања е централен простор за примена на климатолошки процедури и природни инхалации, базирани на лековитите својства на термалната вода.

Оваа област е дом на бројни термални извори на вода со различен минерален состав и температура, што овозможува индивидуализиран пристап кон секоја терапевтска постапка. Овие природни третмани го поттикнуваат закрепнувањето, ја подобруваат функцијата на респираторниот и локомоторниот систем и го подобруваат целокупното здравје.

Бањата на кралот Милутин

Бањата на кралот Милутин е специјализиран простор за балнеотераписки бањи во термоминерална вода од типот натриум-калциум-магнезиум хидрокарбонат, збогатена со сулфур и јаглерод диоксид.

Температурата на водата во бањите се движи помеѓу 42 и 44 степени Целзиусови, што овозможува длабока релаксација на мускулите, ја подобрува циркулацијата и го забрзува регенерирањето на ткивата. Овие бањи се широко користени во третманот на ревматски заболувања, состојби по повреди, како и во рехабилитацијата на мускулно-скелетниот систем.

Природен инхалатор

Природниот инхалаториум на Луковска Бања се наоѓа веднаш до брегот на реката и вклучува систем од скаменети цевки низ кои излегува термоминерална вода богата со водород сулфид (H2S). Воздухот околу фонтаната е многу заситен со гас H2S, чие вдишување има докажани лековити ефекти.

Комплексот Луковска ги вклучува хотелите „Бела Јела“, „Јелак“ и „Копаоник“, кои им нудат на гостите удобен сместување, модерни велнес објекти и професионална медицинска и терапевтска грижа.

Без разлика дали доаѓате на лекување, закрепнување, превенција или едноставно на одмор во природа, престојот во Луковска Бања обезбедува мирна и пријатна средина за целосно закрепнување на телото и умот.

