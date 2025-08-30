Баka Прасе заработи 60.000 евра само за една емисија во живо, бизнисот му цвета: Еве што треба да направи за тие пари

0 SHARES Сподели Твитни

Јутјуберот Богдан Илиќ, попознат како Бака Прасе , освои 60.000 евра за време на емисијата во живо.Јутјуберот Богдан Илиќ, попознат како Бака Прасе, освои 60.000 евра за време на еден од неговите настапи во живо.Имено, во моментот кога сфатил дека ја освоил сумата од 60.000 евра, баба прасе почнала да завива и скокнала во базенот облечен.– О, зар е можно, не можам да верувам. Не можам да викам, ќе ги разбудам соседите! – извика јутјуберот кој не можеше да се смири.Тој беше запрен од полицијата.Инаку, да ве потсетиме, неодамна контроверзниот јутјубер Богдан Илиќ, попознат како Бака Прасе, беше запрен од сообраќајната полиција додека снимаше пренос во живо на својот профил.Баба Прасе немаше возачка дозвола, не носеше појас, а автомобилот што го возеше имаше истечена регистрација.– Знаете колку прекршоци имам… Ќе ми напишат сигурносен појас, ќе ми напишат погрешна налепница, дури немам ни сообраќајна со мене. Луѓе, ова воопшто не е добро – рече бака Прасе, која мораше да направи тест за алкохол, како и тест за дрога.– Ќе треба да направам тест за дрога, ќе треба да направам и тест за алкохол. Тестот за дрога трае многу долго, морам да го правам ова пет минути – рече тој, а потоа додаде:– Добив пријава за прекршок и вистината е дека сум виновен. Погрешив, рече тој.

Пронајдете не на следниве мрежи: