„Беа предизвикани од цигара“: Детали за пожарите на Кипар во кои „изгореа две лица“ и стотици објекти беа уништени

Еден од најразорните пожари на Кипар во поновата историја е предизвикан од цигара фрлена покрај планински пат, се вели во извештај на американски експерти.Извештајот на Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви (ATF) заклучи дека „случајна“ причина за пожарот била „невнимателно фрлена цигара што дошла во контакт со сува вегетација“.Пожарот во јули во близина на крајбрежниот град Лимасол одзеде животи на две лица, уништи 700 објекти и изгоре повеќе од 40 квадратни милји.Во извештајот на ATF се вели дека при пребарувањето на областа каде што првично започнал пожарот биле откриени неколку опушоци од цигари расфрлани по земјата покрај патот што ги поврзува планинските села Малија и Арсос.Истражителите забележале дека условите на животната средина во тоа време биле „исклучително погодни за какво било палење, вклучително и палење од невнимателно фрлени тутунски материјали“.Силните ветрови, ниската влажност и температурите што достигнуваа 39 степени Целзиусови во тој момент ја правеа можноста за палење 100%, според експертите кои ги зедоа предвид и изјавите на сведоците, видеата и фотографиите, како и придонесот на истражителите од Кипарската противпожарна служба.Тимот на ATF го посети островот во источниот медитерански регион за да спроведе 10-дневна истрага на барање на претседателот Никос Христодулидес.Повеќе од 250 пожарникари и 14 авиони се бореа за контрола на пожарот што гореше на повеќе фронтови на ридест терен во текот на два дена.Во тоа време, владата соопшти дека комбинацијата од силни ветрови, високи температури и многу суви услови по три зими со минимални врнежи од дожд создала совршена бура во екот на пожарите.

