„Бевме млади зависници, можеше да му се случи на секого“: Поранешниот сопруг на Ејми Вајнхаус зборуваше за тоа како паднале во канџите на хероинот

Поранешниот сопруг на Ејми Вајнхаус , Блејк Филдер-Цивил, за прв пат по години проговори за својата турбулентна врска со пејачката и за нејзината ненадејна смрт во 2011 година.

Приказна за љубовта и зависноста

Филдер-Цивил, кој сега има 43 години, долго време се сметаше за „виновник“ за занесот на Вајнхаус во дрогата и алкохолот, но сега истакнува дека е погрешно целата вина да се префрли врз него.

„Ејми имаше своја волја. Правеше што сакаше“, рече тој во интервју за подкастот ,,Ние треба да разговараме“. Иако призна дека ја запознал Вајнхаус со хероинот, тој тврди дека двајцата станале зависници заедно, а нејзината зависност била најлоша додека тој бил во затвор поради тепачка во бар.

Прва средба и брак

Двојката се запознала околу 2001 година во еден лондонски паб, а нивната турбулентна врска подоцна го инспирирала албумот „Back to Black“ од 2006 година. Тие се венчале во 2007 година во Мајами, а бракот завршил во 2009 година, иако останале во контакт. Бившиот партнер на пејачот ја опишува својата љубов со Ејми како одвоена од зависноста: „Нашата љубов немаше никаква врска со дрогата, а дрогата немаше никаква врска со нашата љубов“.

Справување со трагедија

Кога Ејми почина од случајно труење со алкохол во 2011 година, Филдер-Сивил беше во затвор и не можеше да присуствува на погребот. Тој истакнува дека се грижел за неа секој ден додека бил во затвор и дека се обидувал да ја заштити. Неговото жалење и чувство на беспомошност по нејзината смрт оставија длабок белег, особено додека беше „засрамен“ во медиумите.

Денес, тој е чист и трезен, во среќна врска и мисли дека Вајнхаус би била „пресреќна“ поради неговото закрепнување. Тој нагласува дека повеќе не сака вината за трагедијата да биде само врз него: „Во тоа време бевме млади зависници. Не бевме зависници на почетокот, станавме зависници и тоа можеше да му се случи на секого.“

Неговото искрено интервју носи нова перспектива за животот и борбата на една од најталентираните пејачки на своето време, потсетувајќи нè на сложеноста на љубовта, зависноста и одговорноста.

