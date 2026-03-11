Бев во кома 18 дена, сите мислеа дека е готово: Потоа го видов Исус и сфатив зошто ме вратија

0 SHARES Сподели Твитни

Настанот што го промени Гејб Поаро засекогаш се случи во дел од секундата – додека тој возел скејтборд со речиси 50 километри на час.

Одеднаш удрил во нешто на патот, а во следниот момент 20-годишникот „одлетал“ речиси два метра во воздух и ја удрил главата во асфалтот. Не носел заштитна кацига.

„Стоевме околу него и се молевме“

Она што следеше беше драматично сведоштво за борбата за живот – но и искуство кое, според него, ги надмина границите на овој свет.

„Лежеше неподвижен – мислевме дека го губиме“, рече подоцна неговиот пријател Џон Мичел, кој јасно се сеќава на сè.

„Лежеше во несвест. Очите му беа затворени. Стоевме околу него и се молевме. Му велевме: „Гејб, ќе преживееш. Нема да умреш“. Го повторувавме тоа одново и одново“, рече тој.

Додека чекале брза помош, пријателите не знаеле дали ќе преживеат. Она што никој не можел да го претпостави е дека Гејб слуша сè, објавува „Мирор“.

„Ги слушнав молитвите. И во тој момент, иако ситуацијата беше исклучително тешка, не чувствував страв. Ме влечеше тунел од светлина“, подоцна раскажа Гејб.

Додека амбулантното возило брзало кон болницата, тој тврди дека доживеал она што го опишува како искуство близу до смртта.

„Додека пристигна амбулантното возило, се чувствував како светлината да ме влече внатре. Како да ме влече тунел“, рече тој.

„Тој беше таму и ме чекаше“

Во исто време, Џон Мичел во паника им се јавил на родителите на својот пријател за да ги извести за несреќата.

Кога Гејб бил примен во болница, лекарите морале веднаш да го стават на вентилатор.

„Тој беше префрлен во собата каде што беше започната реанимација. Откривме дека има исклучително сериозна повреда на мозокот. Не можеме многу да направиме во вакви случаи, освен да му обезбедиме на мозокот доволно кислород и поддршка додека телото се обидува да се опорави“, објасни д-р Форест Дел Мур, заменик-шеф на хируршката служба.

Додека лекарите се бореле за неговиот живот, Гејб тврди дека доживеал сосема поинаква „реалност“. Во своето сведоштво, објавено на YouTube платформата, тој тврди дека бил „далеку од болничката соба“.

„Веднаш знаев дека сум повикан да го сретнам. Беше како град на чиста слава, чиста светлина и чиста љубов. Тој беше таму и ме чекаше. Кога го видов, сè се промени“, рече тој.

Во меѓувреме, во болницата, состојбата на младиот човек се влошуваше. Лекарите го предупредија семејството дека дури и да преживее, неговиот живот веројатно никогаш нема да биде ист.

„Кога ставаме пациент со тешка повреда на мозокот во медицински предизвикана кома, исходите честопати не се добри. Дури и ако преживее, веројатноста за сериозни невролошки последици е голема“, рече д-р Дел Мур.

Додека лекарите водеа медицинска битка, пријателите и семејството водеа духовна. Џон Мичел вели дека луѓето почнале да се собираат штом слушнале за несреќата.

Гејб тврди дека во своето искуство ги „видел“ токму нивните молитви.

„Ги видов молитвите на верниците – синови и ќерки Божји. Ги гледав од перспектива на небото. Тие беа собрани во еден златен сад, секој поединечно. Целото небо обрна внимание, бидејќи нашите молитви кон Отецот се многу важни“, рече младиот човек.

„Се чувствував како странец“

По 18 дена во кома, блиска семејна пријателка, Џинџер, дошла во болница. Таа отишла до креветот на Гејб и почнала да се моли.

„Реков: „Гејб, погледни ме. Разбуди се. Ќе станеш.“ Тогаш знаев дека сè ќе биде во ред“, се присети таа.

Гејб тврди дека токму во тие моменти видел нешто необично.

„Молитвите почнаа да се претвораат во мост. Видов како се создаваат мостови на земјата. Како што луѓето се молеа, мостовите стануваа сè поголеми и поголеми“, објасни тој.

На крајот, вели тој, видел како тие молитви „се спојуваат“ и го враќаат назад.

„Ги видов моите родители, семејство и пријатели како се молат. Ги видов нивните молитви како одат директно во срцето на Христос. Преку тие молитви бев вратен назад“, додаде тој.

Набргу потоа, тврди тој, почнал да се освестува.

„Беше чудно. Како да не припаѓав на ова место. По времето поминато со Исус, се чувствував како странец“, рече тој пред камерите.

Сепак, она што следело ги изненадило дури и самите лекари. Само неколку дена откако се разбудил од кома, младиот човек излегол од болница.

„Тоа е вистинско чудо. Божја милост е што тој е жив денес и целосно закрепнат. Многу малку пациенти со такви повреди преживуваат, а уште помалку се опоравуваат целосно“, рече д-р Дел Мур.

Поделени мислења

Многу луѓе ги доживуваат искуствата близу до смртта како потврда за „живот по смртта“, но важно е да се напомене дека мислењата остануваат поделени и дека нема научни докази за ваквите искуства.

Многу експерти истакнуваат дека кога телото почнува да откажува, мозокот реагира со ненадеен и интензивен бран на активност. Овој феномен може да предизвика визуелни и емоционални феномени слични на халуцинации и да објасни многу искуства близу до смртта.

Оваа теорија, во комбинација со постојните верувања за тоа што „нè чека по смртта“, може да понуди алтернативно толкување на нејзините визии и подоцнежни записи.

