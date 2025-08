„Бев шокиран кога дознав“:На познатиот пејач му е дијагностицирана сериозна болест

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Џастин Тимберлејк откри дека му е дијагностицирана Лајмска болест, сериозна состојба која може да има сериозни последици по менталното и физичкото здравје.Тој ја сподели веста со фановите на Инстаграм, со порака дека не бара сожалување, туку сака да посочи низ што минувал во последните месеци.

„Меѓу другото, се борам со здравствени проблеми, а ми е дијагностицирана и Лајмска болест. Ако сте поминале низ тоа или познавате некого што ја има истата болест, знаете колку може да биде исцрпувачко. Замор, болка во нервите, конфузија – сето тоа се случуваше со мене, и не беше лесно да се качам на сцената“, напиша Џастин Тимберлејк.

„Бев шокиран кога дознав. Но, наместо да ја прекинам турнејата, решив да продолжам. Радоста што ја чувствувам настапувајќи за вас е над сè низ што минува моето тело“, рече пејачот.

И покрај проблемите, Тимберлејк неодамна ја заврши својата светска турнеја „Заборавете на утрешнината“. Обожавателите на TikTok забележаа дека тој често избегнува да пее цели делови од песните, потпирајќи се на публиката.

View this post on Instagram A post shared by Justin Timberlake (@justintimberlake)

Во едно видео каде што ја изведува песната „Can’t Stop the Feeling“, Тимберлејк ги отпеа само првите три збора, а потоа го подаде микрофонот на публиката, повремено приклучувајќи се кон нив за време на рефренот.

Пронајдете не на следниве мрежи: