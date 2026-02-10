Бед Бани шокираше со потег по Супербоул: Доналд Трамп плука по него, луѓето го обожаваат, а тој… (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Откако настапи на полувремето од Супербоул во 2026 година, Бед Бани доби огромна поддршка од фановите ширум светот. Додека некои сè уште дебатираат за деталите од неговиот настап, порториканската ѕвезда сега ги избриша сите свои објави на Инстаграм.

Бед Бани брише објави, прекинува да ги следи корисниците

Моментално, профилот на Инстаграм на Бед Бани, чие вистинско име е Бенито Антонио Мартинез Окасио, не прикажува никакви објави. Се чини дека или ги избришал старите објави или ги променил поставките за приватност. Исто така, престанал да ги следи сите на платформата, а и неговата слика од профилот исчезнала.

Причината за бришењето е сè уште непозната

Корисниците на социјалните мрежи брзо реагираа. Еден напиша на X:

„Бед Бани го избриша Инстаграм по Супербоул – врвното „ресетирање на временската линија“. Тоа е универзалниот знак за „ Знам дека го уништив интернетот“.“

Друг додаде:

„Дали е тоа поради пораката што ја испрати за време на неговиот настап на Супербоул?“

И трет напиша:

„Човече, тој ја промени човечката историја.“

Друг коментатор истакна:

„Тој едноставно ја имаше најголемата сцена досега, па што и да прави следно, сите ќе гледаат, без разлика дали им се допадна шоуто на полувремето или не.“

Доналд Трамп го критикува Лошиот Зајче

Веднаш по настапот, американскиот претседател Доналд Трамп остро ја критикуваше претставата. На платформата Truth Social, тој напиша:

„Шоуто на полувремето на Супербоул е апсолутно ужасно, едно од најлошите, ДОСЕГА! Нема смисла, тоа е напад врз величината на Америка и не ги одразува нашите стандарди за успех, креативност или извонредност.“

Трамп додаде:

„Никој не разбира ниту збор што го пее овој човек, а танцувањето е одвратно, особено за малите деца што гледаат од САД и од целиот свет. Оваа изведба е удар за нашата земја, која поставува нови стандарди и рекорди секој ден – вклучувајќи ја и најдобрата берза и 401(k) фонд во историјата! Нема ништо инспиративно во ова хаотично полувреме, а лажните вести ќе го фалат затоа што немаат поим за реалниот свет . НФЛ треба веднаш да ги промени своите смешни нови правила . АЈДЕ. НАПРАВЕТЕ ЈА АМЕРИКА ПОВТОРНО ГОЛЕМА!“

Бед Бани испраќа пораки за единство и љубов

Во исто време, Бад Бани го искористија историскиот настап за да приредат целосно шпанска претстава и да испратат силни пораки до публиката:

„Заедно сме Америка“ и „Единственото нешто помоќно од омразата е љубовта“.

The post Бед Бани шокираше со потег по Супербоул: Доналд Трамп плука по него, луѓето го обожаваат, а тој… (фото) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: