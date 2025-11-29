0 SHARES Сподели Твитни

Фејсбук страницата „Хрватска навивачка група“ објави кратко видео во кое се тврди дека прикажува наводен судир меѓу „Бед Блу Бојс“ и „Дели“ во Вуковар.

Видеото, кое трае околу десет секунди, нема звук, а на него се прикажани запалени факели и мала група луѓе кои бркаат друга.

Хрватскиот „Јутарњи.хр“ исто така го објави ова видео со предупредување дека се чекаат повеќе информации и детали.

Тие пишуваат:

– Дали станува збор за продолжение на претходните судири меѓу навивачите на Динамо и Црвена Звезда или станува збор за нешто друго, треба да се знае наскоро.

The post Бед Блу Бојс и Делије се судрија во Вуковар? Хрватските медиуми го објавија видеото appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: