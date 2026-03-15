„Безбедни новинари“ со реакција откако Рама ѝ се закани на новинарка дека нема да ѝ дозволи да присуствува на неговите прес-конференции

Меѓународната мрежа „Безбедни новинари“ изрази сериозна загриженост по инцидентот на прес-конференцијата на албанскиот премиер Еди Рама откако тој се расправаше со новинарка и ѝ се закани дека нема да ѝ дозволи да присуствува на неговите прес-конференции.

За време на настанот во Тирана, Рама влезе во жестока вербална дискусија со новинарката Амброзија Мета по прашање од висок јавен интерес. Ситуацијата ескалираше со директни забрани и притисоци врз медиумите.

Според соопштението на мрежата, премиерот по прекинот на дискусијата наводно ѝ рекол на Мета дека во иднина повеќе нема да ѝ биде дозволено да присуствува на неговите официјални прес-конференции. Овој чин се смета за директен напад врз слободата на изразување и обид за цензура на критичките гласови во албанското општество.

Дополнително, Рама побара од претседателката на здружението на албански новинари веднаш да ја напушти салата, што ја засили напнатата атмосфера. Мрежата „Безбедни новинари“ предупредува дека ваквото однесување на високи државни функционери е неприфатливо и испраќа опасна порака до сите новинари кои професионално ја вршат својата работа.

Овој инцидент предизвика реакции кај меѓународните организации, кои апелираат до албанските власти да ги почитуваат демократските стандарди и да овозможат слободна и непречена работа на медиумите без страв од реваншизам или исклучување од професионални активности.