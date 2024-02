Без влакна на јазикот: Цукерберг на новиот уред на Apple 

0 SHARES Сподели Твитни

Шефот на Мета, Марк Цукерберг, го проба новиот уред на Apple и ги искажа своите впечатоци за него.

Деновиве фокусот е ставен на Apple Vision Pro, гаџет кој се носи на глава и се користи за „проектирање“ на виртуелна и проширена реалност.

Закерберг, во новото видео на Инстаграм, рече дека го испробал уредот и, во најмала рака, не бил импресиониран.

Тој, исто така, не ја пропушти можноста да го спореди со сличен производ од неговата компанија наречена Quest 3, кој чини 500 долари (во споредба со трошоците на Apple Vision Pro од 3.500 долари).

„Не само што мислам дека Quest 3 нуди повеќе пари за пари. Мислам дека Quest е подобар производ, точка“, беше јасен Цукерберг.

Цукерберг понуди уште некои споредби, велејќи дека Quest 3 е полесен за 120 грама, што значи дека е поудобно да се носи подолго време. Спомна некои други работи за кои мисли дека се подобри за неговиот производ, но би се рекло дека „војната со гаџети“ штотуку започна.

