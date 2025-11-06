Без вода и струја делови на Кисела Вода и Центар

Без струја денеска од 8 до 14 часот ќе останат корисниците на делови од улиците Китка, Солунска Глава, Сердарот покрај каналот и Јустинијан Први, во општина Кисела Вода. Без вода пак од 9 до ноќеска до полноќ ќе останат дел од корисниците на улицата „Ацо Караманов“, како и објектот на Американската Резиденција, во општина Центар.

Како што соопшти Центарот за управување со кризи на Град Скопје, прекинот со електрична енергија и водоснабдување на дел од жителите на општините Кисела Вода и Центар е поради планирани активности и дефекти.