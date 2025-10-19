„Без кралеви“: Милиони Американци протестираа против политиките на Трамп

Американците во огромен број излегоа на улиците во сите 50 држави за да го изразат својот гнев кон тврдокорните политики на претседателот Доналд Трамп на масовните протести „Без кралеви“, кои републиканците ги исмејуваа како собири „Мрази ја Америка“, објави АФП.

Од Њујорк и Вашингтон до малите градови во Мичиген и вториот дом на Трамп во Флорида, демонстрациите на истокот од земјата се загреваат, додека уште десетици се очекуваат на запад. Организаторите изјавија дека се планирани повеќе од 2.700 протести од брег до брег и дека милиони луѓе ќе им се придружат.

„Вака изгледа демократијата!“ скандираа илјадници во близина на Националниот мол во Вашингтон. „Хеј, хеј, хо, хо, Доналд Трамп мора да си оди!“ скандираа демонстранти, од кои многумина мавтаа со американски знамиња.

Демонстрантите изразија гнев кон „моќните методи“ на републиканскиот милијардер откако се врати во Белата куќа во јануари, вклучувајќи напади врз медиумите, тужби против политичките противници и сеопфатна репресија врз имигрантите.

Во меѓувреме, федералната влада е затворена трета недела откако администрацијата на Трамп отпушти илјадници владини службеници, а Конгресот сè уште не најде излез од ќорсокакот.

Илјадници демонстранти го исполнија Тајмс Сквер во Њујорк, Бостон Комон и Грант Парк во Чикаго.

„Никогаш не замислував дека ќе бидам сведок на смртта на мојата земја како демократија“, рече Колин Хофман, 69-годишна пензионерка, додека маршираше по Бродвеј. „Ние сме во криза – бруталноста на овој режим, авторитаризмот… едноставно не можам да седам дома и да не правам ништо.“

Во њујоршката општина Квинс, демонстрантите носеа знаци на кои пишуваше „Квинс вели дека нема кралеви“ и „Протестираме затоа што ја сакаме Америка и ја сакаме назад!“, додека други скандираа: „Ја сакаме нашата земја, но не можеме да го поднесеме Трамп!“

Во Лос Анџелес, организаторите планираат да пуштат џиновски балон со слика од Трамп во пелена, очекувајќи околу 100.000 учесници.

Одговорот на претседателот досега е пригушен. „Велат дека ме нарекуваат крал. Јас не сум крал“, изјави тој за Фокс њуз.

Но, членовите на неговата партија беа многу погласни. Претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, го нарече денот на протестот „митинг на омраза за Америка“. „Ќе бидат марксисти, социјалисти, анархисти и пропалестинското крило на крајно левичарските демократи“, рече тој. Републиканецот Том Емер, исто така, ја употреби фразата „Мразете ја Америка“ и ги нарече учесниците „терористичко крило“ на Демократската партија.

Движењето „Без кралеви“ сега се шири надвор од САД, со настани што се одржуваат во Канада и помали протести што се одржуваат во Малага, Шпанија и Малме, Шведска.

„Ние сме земја на еднакви“, рече Дирдре Шифелинг од Американската унија за граѓански слободи, нагласувајќи дека демонстрантите бараат законот да важи за сите и демократијата да биде заштитена.

Леа Гринберг, коосновач на Неразделниот проект, ги осуди напорите на администрацијата на Трамп да ја распореди Националната гарда во американските градови и да ги засили своите мерки против нелегалните имигранти.

„Тоа е класично авторитарно сценарио: закани, клевети и лаги за да се заплашат луѓето за да се покорат“, рече таа.

Лидерот на мнозинството во Сенатот, Чак Шумер, ги повика демонстрантите да „одбијат да бидат заплашени“. „Не дозволувајте Доналд Трамп и републиканците да ве замолчат. Тие се плашат од вистината“, напиша тој на социјалните мрежи. „Зборувајте, користете го вашиот глас и остварете го вашето право на слобода на говор“.

„Без кралеви“, Доналд Трамп, протести