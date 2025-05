Без струја делови од Скопје и приградски населби …

0 SHARES Сподели Твитни

Без електрична енергија денеска од 08:30 до 13:30 часот ќе остранат корисниците од ул.1 Мралино во општина Илинден), а во периодот од 09:00 до 11:00 часот струја ќе немаат и корисниците од улиците Васил Ѓоргов, Народен Фронт, Јуриј Гагарин во општина Центар, соопшти ЦУК.

Од 09:00 до 12:00 часот без електрична енергија ќе бидат и дел од корисниците на ул.Иван Хаџиниколов во општина Кисела Вода, од 09:00 до 15:00 часот, дел од корисниците на ул.Московска околу Аптека Зегин во општина Карпош, од 09:00 до 16:00 корисниците од Горно Оризари, Глуво, Рудникот на Гранит во с.Бразда во општина Чучер Сандево, а во периодот од 12:30 до 14:30 часот струја ќе немаат и корисниците од улиците 5 и 7 во Јурумлери општина Гази Баба.

