Без струја дел од корисниците во Аеродром, Гази Баба, Сопиште, Кисела Вода и Карпош

Без електрична енергија денеска од 08.00 до 14.00 часот ќе останат корисниците од дел од село Долно Лисиче во општина Аеродром, а од 08:30 до 12:30 часот, од дел од ул. „Димче Милошевски“ во општина Гази Баба, информира Регионалниот центар за управување со кризи на гра Скопје.

Снабдувањето со струја ќе биде во прекин и од 09:00 до 12:00 часот, за корисниците од дел од ул. „1“ во с. Сопиште, во општина Сопиште, од 09:00 до 13:00 часот, од дел од ул. „Димитар Мирсачев“ во општина Кисела Вода, а од 09:00 до 15:00 часот, за корисниците од објектите во околината на ул. „Леринска“ бр. 3. во општина Карпош.