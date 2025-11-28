Без тоа, сè запира! Тие веруваат дека можат да ја замрзнат воената машина на Путин: „Никој досега не помисли на тоа“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската невладина и непрофитна истражувачка група за борба против корупцијата и авторитарните режими „Деклептократија“ идентификуваше неколку потенцијално клучни санкции насочени кон занемарени, ниско видливи цели, за кои вели дека би можеле сериозно да ги нарушат воените напори на Русија во Украина , по масовните украински напади од минатиот месец врз објектите на најголемите руски нафтени компании.

Претходните пакети санкции беа насочени кон руските енергетски компании, банки, воени добавувачи и „флота во сенка“ од танкери што носат руска нафта, но „Деклептокрасија“, која внимателно ја анализира и истражува воената економија на Русија, вели дека хемикалиите што се користат за производство на механички мазива и воени гуми се слаба точка што креаторите на политиките во САД, Велика Британија и ЕУ би можеле да ја искористат.

Кристофер Харисон, претседател на групата и поранешен експерт за Русија во Стејт департментот, ги опиша овие потенцијални цели на санкциите како тешко забележливи и специфични, за разлика од микрочиповите и нафтените компании, кои секогаш го привлекуваат вниманието на владите и агенциите.

Сепак, се вели дека тие се тешки за замена во системот и се од суштинско значење за способноста на Москва да произведува и распоредува тенкови додека продолжува да се бори во Украина.

„Недостатокот на лубриканти сериозно би ѝ наштетил на руската воена машина“, наведува групата во својот последен извештај, пренесува „Гардијан“ .

Само неколку компании низ целиот свет произведуваат хемиски адитиви за овие мазива – моторно масло за тенкови и возила. Речиси сите од нив престанаа да продаваат хемикалии во Русија на почетокот на војната, што доведе до недостиг и поплаки од возачите.

Путин сепак успеа во тоа.

Групата „Деклептократија“ откри дека една кинеска компанија, „Синксианг Ричфул“, моментално задоволува голем дел од руската побарувачка за овие производи, снабдувајќи до осум милиони килограми годишно. „Ричфул“ неодамна отвори канцеларии во Вирџинија, а блокирањето на таа компанија, како и на неколку помали добавувачи, би предизвикало недостиг од тие мазива во Русија, се вели во извештајот. Исто така, тие утврдија дека Русија има малку домашни капацитети за производство на забрзувачи на процесот на вулканизација и други материјали потребни за производство на гуми за воена употреба.

Од друга страна, американскиот државен секретар Марко Рубио на состанокот на Г7 минатата недела изјави дека повеќето од клучните санкции се веќе воведени.

„Од наша страна, не останува многу за санкционирање, ги погодивме нивните главни нафтени компании, што е она што сите го бараа“, рече тој.

Сепак, Том Китинг, директор за финансии и безбедност во водечкиот британски тинк-тенк за одбрана и безбедност, Кралскиот институт за обединети услуги (RUSI), вели дека наодите на Деклептократија се вредна работа и доказ дека целите на санкциите сè уште постојат.

„Додека Русија успешно ги набавува компонентите што ѝ се потребни за својата војска и додека успешно ја продава својата нафта, околината останува богата со цели“, рече Китинг.

Русија има силна нафтена индустрија, но нема домашни производители на малку познати, но важни хемикалии, вклучувајќи адитиви во храната и материјали што се користат за производство на гуми, лекови и шампони.

Порано оваа година, Москва започна иницијатива за домашно производство на стотици видови хемикалии, што е само уште еден доказ дека секторот ја претставува слабоста на Кремљ, тврди истражувачката група.

„Ја анализиравме руската економија, ова се некои од работите што им се апсолутно потребни за да ја направат својата воена машина да работи. Ја разгледавме нивната производствена база, нивната хемиска база, за да пронајдеме критични проблеми, работи што Русите не можат сами да ги произведат“, истакнува Харисон.

Коментарите на Рубио дојдоа откако САД воведоа санкции врз руските производители на нафта „Роснефт“ и „Лукоил“ во октомври, во обид да ја поништат воената машинерија на Русија. Сепак, Китинг предупредува дека е прерано да се каже дали санкциите против „Роснефт“ и „Лукоил“ се ефикасни, бидејќи малку е направено за спроведување на секундарни санкции против компаниите што продолжиле да ја купуваат нивната нафта.

„Неверојатна работа“

Харисон наведува дека успешниот режим на санкции не се потпира само на идентификување нови цели, туку и на обезбедување дека претходно идентификуваните цели се спроведуваат.

„Сојузниците на Украина мора да го следат спроведувањето на постојните санкции и да преземат мерки против оние кои го олеснуваат нивното избегнување“, е решен соговорникот на Гурадијан.

Деклептократија беше вклучена во претходните напори за воведување санкции врз терминалот 2 за гас на арктичкиот течен природен гас (LNG). Тие соработуваа со администрацијата на Џо Бајден за да идентификуваат елементи од објектот на проектот – како што се специфични танкери од класата мразокршачи – кои се неопходни за неговото работење и се ранливи на притисокот од САД.

„Мислам дека тие направија неверојатна работа демонстрирајќи потенцијална слабост што може да биде барем деструктивна… Можеби не трајно штетна, но секако деструктивна“, рече Кара Аберкромби, поранешна помошничка секретарка за одбрана на САД во администрацијата на Бајден.

Деклептократијата е дел од поширок напор на граѓанското општество — во кој се вклучени украинските групи „Разом Ви Стенд“ и „Б4Украина“, како и американскиот Центар за напредни одбранбени студии — за пребарување низ огромни количини трговски податоци за да се пронајдат слабости во воената економија на Русија и да се идентификуваат цели на санкции за западните влади.

Китинг верува дека ваквите групи честопати наоѓаат цели што креаторите на политиките ги пропуштаат.

