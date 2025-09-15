Белата куќа бара дополнителни 58 милиони долари средства за безбедност

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп побара од Конгресот на САД да издвои дополнителни 58 милиони долари во следната буџетска година за заштита на извршната и судската власт по убиството на американскиот патриот Чарли Кирк минатата недела.

Во соопштението се повикува и на зголемување на средствата за заштита на членовите на Конгресот, објавува Асошиејтед Прес.

Белата куќа го упати барањето до Конгресот во време на преговори меѓу републиканците и демократите за привремен закон за финансирање.