Белата куќа беше под опсада поради пукањето: Прес-конференцијата на Доналд Трамп за кратко беше прекината

Конференцијата на претседателот на САД, Доналд Трамп, беше прекината неколку минути од членовите на тајната служба, која го извади првиот човек на Америка од просторијата за брифинг, по информациите дека имало пукање пред Белата куќа.

Според „RT“, вооружени припадници на тајната служба биле видени како патролираат пред Белата куќа, а новинарите биле изненадени кога им било наредено да ја напуштат просторијата каде се одржувала прес-конференцијата.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020