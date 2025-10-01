Белата куќа објави историска фотографија: Трамп го држи телефонот додека Нетанјаху му дава извештаи на Катар (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Белата куќа објави фотографија на која се гледаат американскиот претседател Доналд Трамп и израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за време на телефонски разговор со катарскиот премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.На црно-белата фотографија, направена во Овалната соба, Трамп е прикажан како седи замислено, држејќи телефонска централа во рацете, додека Нетанјаху го води разговорот.Атмосферата изгледа напната и сериозна, а изразите на лицата на двајцата лидери дополнително ја нагласуваат важноста на моментот.Разговорот се одржа во време на зголемени тензии, откако Катар остро го осуди секој обид за загрозување на неговиот суверенитет. Катарскиот премиер истакна дека „заштитата на граѓаните и жителите на Катар е врвен приоритет“, нагласувајќи дека израелското извинување за нападот врз Доха не е чин на добра волја, туку признание на грешка и ветување дека инцидентот нема да се повтори.„Извинувањето на Нетанјаху не е услуга. Тоа е најосновно право, а најважно е ветувањето дека нема повторно да нè нападнат“, рече Ал Тани, додавајќи дека Катар сега сака да придонесе за завршување на војната.Портпаролот на катарското Министерство за надворешни работи, Маџед Ал-Ансари, изјави дека израелското извинување претставува признание за одговорноста на израелскиот премиер и еден вид гаранција дека нападот нема да се повтори.

