Белата куќа објави: Намалување на царините на 15% за Македонија, за одредени индустрии 0%

Соединетите Американски Држави (Соединетите Држави) и Република Северна Македонија (Северна Македонија) се согласија за Рамка за договор за реципрочна, фер и избалансирана трговија (Договор), со цел зајакнување на нашите билатерални економски односи, со што ќе им се овозможи на извозниците од двете земји проширен пристап до пазарите на другата страна. Договорот ќе ги зајакне нашите трговски односи, ќе ги поддржи заедничките стратешки интереси, ќе го поттикне економскиот раст и ќе го продлабочи нашето трансатлантско партнерство, објави Белата куќа.

Клучните одредби на Договорот ќе вклучуваат:

• Северна Македонија ќе ги укине царинските давачки за сите индустриски и земјоделски производи од САД што се извезуваат во Северна Македонија.

• Соединетите Држави ќе ги задржат на ниво од 15 проценти реципрочните царини, како што е утврдено со Извршната наредба 14257 од 2 април 2005 година, со измените, за производи со потекло од Северна Македонија, а исто така ќе идентификуваат производи од листата наведена во Анекс III кон Извршната наредба 14346 од 5 септември 2025 година, Потенцијални прилагодувања на царини за усогласени партнери, со измените, за кои ќе се применува реципрочна царинска стапка од нула проценти. Соединетите Држави и Северна Македонија може да разгледаат и други измени на царините по склучувањето на Договорот, земајќи ги предвид трговските биланси и други соодветни фактори.

• Соединетите Држави и Северна Македонија ќе работат на адресирање на загриженостите на САД во врска со нецаринските бариери наметнати од Северна Македонија што влијаат врз билатералната трговија во приоритетни области.

• Соединетите Држави и Северна Македонија се обврзуваат да одржуваат консултации за справување и спречување на бариери за американските земјоделски производи на македонскиот пазар.

• Соединетите Држави и Северна Македонија се обврзаа да ја зајакнат соработката во областа на економската и националната безбедност со цел унапредување на отпорноста на синџирите на снабдување и иновациите преку комплементарни мерки за справување со нетржишните политики на други земји, како и за спречување на избегнување на царини и соработка во врска со прегледи на инвестиции и контрола на извозот. Оваа обврска вклучува и соработка за да се обезбеди дека меѓународните обврски за јавни набавки ќе им користат само на оние земји што ги презеле истите обврски.

• Соединетите Држави и Северна Македонија ја истакнуваат својата намера да ги олеснат и унапредат трговските врски.

• Во однос на можностите во енергетскиот сектор, Соединетите Држави и Северна Македонија го нотираат започнувањето на изградбата на важен нов гасен интерконектор меѓу Северна Македонија и Грција, што ќе ѝ овозможи на Северна Македонија да ја зајакне енергетската безбедност и да ги диверзифицира изворите на енергија, вклучително и преку набавка на американски течен природен гас (LNG). Северна Македонија ќе започне со набавка на американски LNG по завршувањето на новиот гасен интерконектор.

• Северна Македонија се обврзува да усвои и одржува високо ниво на заштита на животната средина и ефикасно да ги спроведува своите закони за заштита на животната средина.

• Соединетите Држави и Северна Македонија ќе разговараат за обврски во врска со заштитата и спроведувањето на правата од интелектуална сопственост, вклучително и за географските ознаки.

• Соединетите Држави и Северна Македонија ќе соработуваат за справување со прашања поврзани со трудот.

• Соединетите Држави и Северна Македонија ја признаваат важноста од обврски со високи стандарди во областа на дигиталната трговија со цел поттикнување на отворена и конкурентна дигитална економија. Северна Македонија се обврза да не воведе данок на дигитални услуги и да го поддржи усвојувањето на траен мораториум за царински давачки на електронски преноси во рамките на Светската трговска организација (СТО).

• Соединетите Држави и Северна Македонија ја признаваат важноста од олеснување на трговијата со услуги. Северна Македонија повторно ја потврдува својата посветеност кон Заедничката иницијатива на СТО за внатрешна регулатива во областа на услугите.

Соединетите Држави и Северна Македонија ќе работат на финализирање на Договорот, негова подготовка за потпишување и спроведување на внатрешните формалности пред неговото стапување во сила.