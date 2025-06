Белата куќа објави фотографии од Трамп и неговиот тим за време на нападот врз Иран

0 SHARES Сподели Твитни

Администрацијата на Доналд Трамп, предводена од потпретседателот Џ.Д. Венс, државниот секретар Марко Рубио, секретарот за одбрана Пит Хегсет и директорот на ЦИА Џон Ратклиф, го следеа синоќешниот напад врз нуклеарните постројки на Иран од собата за ситуации.Нападот врз нуклеарните постројки на Иран беше надгледуван од американскиот врв предводен од американскиот претседател Доналд Трамп од собата за ситуации.Претседателот на Здружениот штаб на вооружените сили на САД, генерал Џон Кејн, беше исто така еден од членовите на најблискиот тим на Трамп кој ги следеше нападите.

President Donald J. Trump in The Situation Room, June 21, 2025 pic.twitter.com/fw70poHb0O— The White House (@WhiteHouse) June 22, 2025

Истиот тим го придружуваше американскиот претседател Доналд Трамп за време на неговото прво обраќање по веста дека американските воздухопловни сили бомбардирале цели во Иран.„Неодамна, американската војска изврши масовни прецизни напади врз три клучни нуклеарни објекти на иранскиот режим: Фордоу, Натанц и Исфахан. Секој ги слушаше тие имиња со години додека го градеше овој ужасно деструктивен потфат. Нашата цел беше да го уништиме капацитетот за збогатување ураниум на Иран и да ја запреме нуклеарната закана што ја претставува државата број еден спонзор на тероризмот во светот“, рече Трамп на почетокот од своето обраќање.



