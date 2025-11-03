Белата куќа планира воена операција во Мексико

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп започна со детално планирање на мисија за испраќање американски војници и разузнавачи во Мексико за борба против нарко-картелите, објави NBC, повикувајќи се на извори.

Според телевизиската станица, подготовките за мисијата, која ќе вклучува копнени операции во Мексико, веќе се започнати. Конечната одлука за мисијата сè уште не е донесена, а дискусиите за нејзиниот обем се во тек. Како што е забележано, планираната мисија значително ќе се разликува од претходните американски администрации, кои „тивко“ распоредија воен и полициски персонал во Мексико за поддршка на локалните полициски и воени единици кои се борат против картелите, но не и за преземање директни мерки против нив.

Доколку биде одобрена, мисијата ќе се чува во тајност, а дејствијата поврзани со неа нема да бидат објавени, за разлика од ситуацијата со венецуелските бродови. Според изворите на каналот, како дел од планираната мисија, американските војници во Мексико првенствено ќе користат беспилотни летала за напади врз лаборатории за дрога, како и врз членови и водачи на нарко-картели. Во февруари, Стејт департментот означи шест мексикански нарко-картели како странски терористички организации. Во април, NBC објави дека администрацијата на Трамп размислува за напади со беспилотни летала против нарко-картелите во Мексико.