Белата куќа подготвува удар на ФБИ? „Директорот на ФБИ на „тенок мраз“, користел владин авион за да присуствува на романтична вечера“

Американскиот претседател Доналд Трамп ја разгледува можноста за отстранување на директорот на ФБИ, Кеш Пател, во наредните месеци, бидејќи тој и неговите најблиски соработници се сè повеќе незадоволни од негативните медиумски наслови што ги генерира Пател.

Според извори запознаени со ситуацијата, Пател е критикуван поради неговото управување со ресурсите на бирото, вклучително и обезбедувањето на неговата девојка и користењето на владин авион, како и поради судирите со други поддржувачи на Трамп, според извори запознаени со ситуацијата на „МС Нау“ (поранешно MSNBC).

Трамп и помошниците на Белата куќа им кажале на блиските помошници дека претседателот размислува да го отпушти Пател и дека го разгледува високиот функционер на ФБИ, Ендру Бејли, за нов директор, соопштија три извори.

Според изворите, Пател е на „тенок мраз“ и неговото заминување се чини сè поизвесно, додека Бејли е „логичниот“ кандидат за наследник, иако Трамп би можел да се предомисли во наредните недели.

Бејли претходно беше американски државен обвинител на државата Мисури и ужива висок рејтинг во ФБИ, кое го смета за „стабилна рака“, додека критичарите велат дека Пател и Бонгино немаат таков углед.

Порано денес, Пател присуствуваше на церемонијата за помилување на мисирка за Денот на благодарноста, каде што Трамп јавно го пофали и рече дека е „многу зафатен и дека одлично ја врши работата“.

Во интервју минатата недела за Фокс њуз, претседателот го поддржа Пател, велејќи дека има целосна доверба во него.

Сепак, „МС Нау“ објавува дека американскиот државен обвинител Пам Бонди била незадоволна од Пател, особено поради неговите предвремени објави на социјалните мрежи за напредокот на истрагите, за кои таа рече дека понекогаш ги загрозуваат.

И таа и заменик-генералниот обвинител на САД, Тод Бланч, биле иритирани од постојаните медиумски приказни за неговото сомнително користење на владини ресурси, додаде „МС Нау“.

Медиумите објавија дека Пател користел владин авион за она што критичарите го нарекоа „романтична вечера“ за да ја посети девојката во американската држава Пенсилванија и дека користел специјална единица за да ја обезбеди девојката, додаде порталот.

Трамп го номинираше Ендру Бејли за заменик-директор на ФБИ во септември, наведувајќи ги загриженостите на републиканците за недостатокот на искуство на заменик-директорот Ден Бонгин, додаде „МС Нау“.

Бонгин, конзервативен радио-водител и поранешен агент на Тајната служба, немаше искуство во ФБИ кога Трамп го именуваше за заменик-директор по неговата инаугурација.

Според федералниот закон, Трамп може да го назначи Бејли за вршител на должноста директор на ФБИ без потврда од Сенатот, но само откако Бејли ќе отслужи најмалку 90 дена на неговата сегашна улога, а Бејли беше назначен на неговата сегашна позиција на 15 септември.

По 15 декември, Бејли може да служи како вршител на должноста директор на ФБИ уште 210 дена без потврда, додаде „МС Нау“.