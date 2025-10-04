Белата куќа ја повлече номинацијата на Марко Брновиќ за амбасадор во Србија

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ја повлече номинацијата на Марко Брновиќ за амбасадор во Србија, според одлука објавена на веб-страницата на Комитетот за надворешни работи на Сенатот на САД.

Причините за повлекување на номинацијата на Брновиќ не беа наведени.

На крајот на март, Трамп го номинираше Брновиќ, член на Републиканската партија и поранешен државен обвинител на Аризона, за амбасадор во Белград.

Иако номинацијата наскоро стигна до Комитетот за надворешни работи на Сенатот, Брновиќ не се појави пред тоа тело кое ги потврдува назначувањата.

САД немаат амбасадор во Белград од јануари оваа година, кога Кристофер Хил ја напушти таа позиција по враќањето на Трамп во Белата куќа.