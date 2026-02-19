Бела куќа: Препорачуваме Иран да склучи договор со Трамп

САД го предупредија Иран дека би било „многу препорачливо“ да се постигне договор, велејќи дека има „многу причини“ да се нападне, еден ден по разговорите за кои двете земји изјавија дека имаат намера да продолжат.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, го издаде најновото предупредување откако Иран изјави дека „развива рамка“ за напредок во разговорите со САД. Претседателот Доналд Трамп, исто така, го предупреди Лондон да не се „откажува“ од воена база во Индискиот Океан, велејќи дека таа би била клучна во случај на напад врз Иран ако Техеран „одлучи да не склучи договор“.

Двајцата ривали ја завршија втората рунда индиректни разговори во вторник во близина на Женева, со посредство на Оман, во услови на зголемено американско воено присуство во Персискиот Залив. По состанокот, Техеран и Вашингтон посочија дека ќе продолжат со разговорите, но нагласија дека се далеку од премостување на јазот меѓу нивните позиции.

„Постојат многу причини и аргументи во корист на удар врз Иран“, рече Ливит, додавајќи дека „на Иран би му било силно советувано да склучи договор со претседателот Трамп“.

САД ќе го спречат Иран да се здобие со нуклеарно оружје „на еден или друг начин“, претходно предупреди американскиот министер за енергетика Крис Рајт.