Бела Хадид го прифаќа трендот „без градник“: Гордо ги покажува своите природни гради

Американската манекенка од палестинско потекло Бела Хадид позираше без градник, со што го прифати трендот „no bra“, а ова модно издание го привлече вниманието на нејзините следбеници.

Таа беше фотографирана во плетен топ и панталони со низок струк. Сè повеќе дами го прифаќаат природниот изглед без градник како дел од движењето за позитивност на телото, или безусловна љубов кон сопствените тела.

„Прекрасна си“, „Најубавата жена на светот“, „Природното е најдобро“, „Нема потреба од градник“, се некои од коментарите на Инстаграм.

Таа позираше насмеана додека држеше нов парфем што го продава под нејзиниот бренд Orebella.

„Ви благодарам на сите што ми дадовте можност да го остварам мојот сон, не само кога станува збор за работа, туку и за креативност. Нè движите како бренд, а ме движите во моето срце и душа. Многу сум благодарна“, рече таа, меѓу другото.

„Денес размислувам за мојата мала Бела во себе и нејзиниот намќорест израз. Денес ја прегрнувам. Најнасмеаното и најсреќното дете. Ја мразев камерата. Дали нешто се промени!? (Повлечете за да видите исклучок… Само кога сум во опрема за јавање или со мојата постара сестра, очигледно!?)“, напиша таа.

Конечно, таа им порача на своите следбеници да не заборават нешто важно, а тоа е: „Слобода за Палестина! Знам дека ова мало радосно девојче би го извикало тоа од покривите.“

