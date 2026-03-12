Бела Хадид за искуството од снимањето на серијата „Убавицата“: Научив како да се ослободам од перфекционизмот

0 SHARES Сподели Твитни

Бела Хадид тврди дека научила многу преку глумата, и лично и професионално.

Хадид зборуваше за искуството од снимањето на новата серија „Убавицата“ и ги откри лекциите што ги научила за време на продукцискиот процес, а кои влијаеле врз нејзиниот живот надвор од снимањето.

„Целиот сет ме научи како да се ослободам од контролата и од мојата опсесија со перфекционизам. Мојата зона на удобност е кога јас имам контрола, но знаев дека морам да излезам од мојата зона на удобност, да се опуштам и да се ослободам од сè“, изјави таа.

Таа објасни како нејзиниот став кон својот изглед паднал во втор план за време на снимањето.

„Да се ​​биде убав или совршен беше најниската работа на оваа листа на крајот од денот на снимањето и тоа беше навистина голема лекција за мене. Ќе го негувам тоа до крајот на животот“, рече таа.

Хадид ја игра Руби, меѓународен супермодел на прагот на славата, која се вплеткува во темна приказна за козметички лек. После тоа, таа изјави дека би била заинтересирана за улога во романтична комедија или улога во филм за коњи, што е поврзано со нејзината страст кон коњите.

„Ако направат долгометражен филм „Дух“, пријавете ме, подготвена сум“, рече таа.

Таа, исто така, разговараше со „Пипл“ во јануари за серијата „Убавицата“ и ги пофали своите колеги, меѓу кои и Ештон Качер, Ентони Рамос и Џереми Поуп.

„Тие беа во можност да ми кажат многу мудри зборови и ми ставија до знаење дека дури и да се биде луд и чуден е сепак позитивно. Понекогаш работите се непријатни, но на крајот на денот, тоа не е непријатно. Сите можеме да бидеме различни верзии од себе и тоа беше најважното нешто за мене на овој сет“, рече таа.

