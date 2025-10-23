Бела Хадид му се извини на обожавател за „проблемот“ со крилјата: Дадов сѐ од себе (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Моделот Бела Хадид се осврна на крилјата од 20 килограми што ги носеше на модната ревија на „Викторијас сикрет“ во Њујорк и му се извини на еден обожавател што изгледаше засрамено.Еден корисник на TikTok рече дека ѝ се чинело дека ќе заплаче секој момент и на шега ја праша Бела со кого треба да си има работа.„Добив менструација тоа утро и не бев доволно силна по целата таа болничка врева. Дадов сѐ од себе и те сакам за ова. Добро сум, се колнам. Жал ми е ако те разочарав. Те сакам. Мислам на тоа“, напиша Бела во коментарот.Корисничката на TikTok беше шокирана откако ја виде Бела како ја контактира. „Бела Хадид, што правиш тука?“, напиша таа.Модната ревија на „Викторијас сикрет“ се одржа на 15 октомври. Иако на почетокот таа нормално одеше по пистата, на крајот забави и ги зграпчи прерамките од здолништето што го носеше.Моделот беше отпуштен од болница само неколку дена претходно, а нејзините обожаватели сугерираа дека не требало да учествува во шоуто бидејќи сè уште не се опоравила. Таа беше хоспитализирана поради Лајмска болест, која ѝ беше дијагностицирана во 2013 година.

