Белгија ќе ја признае Палестина овој месец, ќе бидат воведени строги санкции за Израел

Белгија ќе ја признае државата Палестина на Генералното собрание на Обединетите нации (ГСОН) подоцна овој месец, објави белгискиот министер за надворешни работи Максим Прево.

„Палестина ќе биде признаена од Белгија на сесијата на ОН! И ќе бидат воведени строги санкции против израелската влада“, напиша Прево, кој е и заменик-премиер, на платформата за социјални медиуми X рано во вторник.

Израел ќе се соочи со 12 санкции од Белгија, рече Прево, вклучувајќи забрана за увоз на производи од нелегални израелски населби во окупираниот Западен Брег и „преглед на политиките за јавни набавки со израелските компании“.

Прево, член на центристичката белгиска Христијанско-демократска партија, рече дека Белгија го дава ветувањето „во светлината на хуманитарната трагедија што се одвива во Палестина, особено во Газа“. Министерот за надворешни работи, исто така, рече дека признавањето ќе биде формализирано дури откако последниот заробеник ќе биде ослободен од Газа и „Хамас повеќе нема никаква улога во управувањето со Палестина“.

Белгискиот премиер Барт де Вевер, од фламанската националистичка партија, минатиот месец изјави дека признавањето на Палестина треба да биде поврзано со строги услови, според белгиската новинска агенција Белга. На крајот на јули, претседателот Емануел Макрон објави дека Франција ќе ја признае палестинската државност кога светските лидери ќе се состанат за Генералното собрание на ОН. Франција и Саудиска Арабија ќе бидат ко-домаќини на состанокот за признавање на Палестина за време на Генералното собрание на ОН на 22 септември. Австралија, Канада и Обединетото Кралство, исто така, изјавија дека планираат да ја признаат Палестина овој месец, исто така со услови.