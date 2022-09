БЕЛГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ ГОСТУВА ВО МНТ

0 SHARES Сподели Твитни

На сцената на Македонскиот народен театар на 4 и 5 октомври со почеток во 20:00 часот ќе гостува Белградско драмско позориште од Белград со претставата „Лет над кукавичкото гнездо“, според текстот на Кен Кеси/Дејл Васерман, а во режија на Жанко Томиќ.

„One flew east, one flew west, one flew over cuckoos nest“ е големото враќање на Драган Бјелогрлиќ на сцената на Белградско драмско позориште во легендарната црна хумористична сатира за поединецот во репресивното општество, институциите за ментално здравје и слободата на духот.

Главниот лик на Редни П. Мекмарфи го игра Драган Бјелогрлиќ, а останатите актери се: Слободан Бода Нинковиќ, Милан Чучиловиќ, Даниел Сич, Милутин Мима Караџиќ, Младен Совиљ, Срѓан Дедиќ/Јово Максиќ, Саво Радовиќ/Милош Петровиќ Тројпец, Ненад Гвозденовиќ, Милица Зариќ, Јана Милосављевиќ, Владан Милиќ, Милош Лазаров/Урош Јанковиќ, Зоран Ѓорѓевиќ, Анка Гаќеша-Костиќ/Ања Алач, Нада Мацановиќ/Маја Ранѓиќ.

Сценографијата за претставата е дело на Зоран Ристиќ, костимограф е Јелисавета Татиќ-Чутурило, композитор е Александар Симиќ, на сценските борби работеше Александар Тасковиќ, а специјалните ефекти се на Томислав Маги.

Оваа драма е напишана во 1962 година, a првата изведба е во 1963 година на Бродвеј со Кирк Даглас во главната улога.

Премиерната изведба на претставата на БДП беше на 5 ноември 2005 година на големата сцена „Оливера и Раде Марковиќ“ во Белградско драмско позориште. Времетраењето е 140 минути со пауза.

Признат од критиката како еден од најдобрите филмови во историјатот на кинематографијата, „Лет над кукавичкото гнездо“ (1975) на Милош Форман го освои Оскарот за најдобра режија и најдобар филм, за главна женска улога која ѝ припадна на Луиз Флечер, и наградата за машка улога на Џек Николсон за главниот лик на Редни П. Мекмарфи.

Билетите се достапни онлајн преку веб-страницата, како и на билетарницата во Македонскиот народен театар.

