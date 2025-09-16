Белиот ајвар ги излуди домаќинките низ цела Македонија: Специјалната состојка му дава шмек, а вкусот е неверојатен

0 SHARES Сподели Твитни

Белиот ајвар го добил своето име од грчкото име за модар патлиџано. Намазот се прави од популарните пиперки „шиља“ и син модар патлиџан. Состојката што му дава на намазот посебен вкус е сенфот.Состојки:4 кг зелени пиперки5 кг модар патлиџан1 литар масло1,5 дл оцет150 г сенф200 г шеќер100 г солПодготовка:Добро измијте ги модриот патлиџан и пиперката, исушете ги и печете ги на скара или во рерна. Печените пиперки и модри патлиџани оставете ги во покриен сад да се изладат, а потоа исчистете ги. Излупете ги и исчистете ги пиперките, па ставете ги во цедалка за добро да се исцедат. Излупете го модриот патлиџан. Исцедените пиперки и модриот патлиџан сомелете ги во машина за мелница за месо.Истурете го маслото во голема тава, загрејте го, а потоа додадете ја мелената маса. Пржете на умерена температура, мешајќи постојано. На крајот од пржењето, по околу еден час, додадете шеќер, оцет, сенф и сол по вкус. Кога ќе забележите дека на дното од тавчето има трага од варникот, малиџаното е готово.Истурете ја топлата маса во топли стерилизирани тегли, затворете ги со метални капаци. Оставете ја покриена со ќебе да се олади, а потоа ставете ја на темно и ладно место.

