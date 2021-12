Белиот леб создава сало на стомакот и го загрозува здравјето

0 SHARES Share Tweet

Научниците открија дека салото на стомакот, познато и како висцерално сало, е најштетниот вид на маснотии.

Високото ниво на сало на стомакот го зголемува ризикот од срцеви заболувања, срцев и мозочен удар, отпорност на инсулин, па дури и одредени видови на рак, тврдат експертите од Универзитетот Џон Хопкинс.

Додека вежбањето е еден од најдобрите начини за намалување на салото на стомакот и подобрување на кардиоваскуларното здравје, вашата исхрана исто така игра голема улога во големината на вашиот струк. Ако се придржувате до здрава исхрана богата со целовита храна, можете да спречите таложење на сало на стомакот.

Во едно истражување, истражувачите од Универзитетот Тафтс ги следеле навиките во исхраната на 459 средовечни луѓе околу две години. Врз основа на изборот на храна, тие се класифицирани во шест групи. Студијата објавена во The American Journal of Clinical Nutrition открила важна разлика: додека оние учесници кои јаделе типична американска исхрана со „месо и компири“ добивале најмногу вкупна тежина, таа била порамномерно распоредена низ телото.

Од друга страна, луѓето кои јаделе најголемо количество бел леб и друга високо рафинирана храна добиле најмногу сало на стомакот.

Во посебен преглед на British Journal of Nutrition, истражувачите откриле дека јадењето помалку бел леб, како и медитеранската исхрана може да помогне да се намали количината на килограми и сало на стомакот што би можеле да ги добиете со текот на времето.



Се набљудуваат студии кои го поврзуваат белиот леб со салото на стомакот, што значи дека тие само може да покажат дека постои врска помеѓу потрошувачката на бел леб и салото на стомакот, а не зошто белиот леб доведува до сало на стомакот. Сепак, истражувачите имаат неколку теории.

Како прво, белиот леб е богат со калории и едноставни јаглехидрати, а има малку влакна, здрави масти и протеини. Како резултат на тоа, белиот леб е класифициран како храна со висок гликемиски индекс (висок ГИ). Истражувањата покажуваат дека консумирањето храна со низок ГИ резултира со чувство на ситост за разлика од тоа кога се јаде храна со висок ГИ. Со други зборови, храната со висока содржина на ГИ едноставно не ве заситува како другите намирници, што може да предизвика прејадување и зголемување на телесната тежина.

Друг начин на кој белиот леб може да предизвика зголемување на телесната тежина и сало на стомакот е преку стимулирање на ослободувањето на инсулин во телото. Инсулинот е хормон кој се лачи од панкреасот кој го црпи шеќерот од вашиот крвоток во црниот дроб, мастите и мускулите. Кога јадете повеќе едноставни јаглехидрати, се ослободува повеќе инсулин и повеќе гликоза најверојатно ќе се складира како маснотии и сало на стомакот.

Вистина е дека белиот леб е поврзан со зголемен ризик од сало на стомакот, но тоа не значи дека треба целосно да го елиминирате. Интегралниот леб со многу влакна всушност се поврзува со помалку маснотии на стомакот кога се консумира со здрава исхрана.