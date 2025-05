Белите лаги: Чест избор на родителите

0 SHARES Сподели Твитни

Според истражување во Англија, се покажало дека родителите им кажуваат на своите деца околу 3.000 „бели“ лаги додека растат. Некој психолог објаснува колку време е потребно за да се преболи врската со поранешниот. Еве ги осумте најпознати „бели“ лаги кои секое дете ги слушнало од своите родители.

– Дедо Мраз е вистински, но ќе дојде само ако си послушен.

– Инјекцијата нема да те повреди.

– Мама и тато сакаат кратко време за одмор.

– Ако ја кажеш вистината, не следува казна.

– Со јадење на спанаќ, ќе станеш силен како Попај.

– Ако продолжиш да правиш гримаси, лицето ќе ти остане така.

– Штркот те донесол на свет.

– Ако лажеш, носот ќе ти порасне како на Пинокио.

