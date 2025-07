Белите чорапи што поцрниле ќе бидат како нови! Заборавете на избелувачот, овој трик ги брише дамките како гума за бришење!

0 SHARES Сподели Твитни

Трик споделен на TikTok покажува како да ги вратите белите чорапи во првобитната состојба со помош на тегла и неколку состојки.

Овој клип е прегледан повеќе од 6 милиони пати, а во него се гледаат советите што тиктокерката ги добила од нејзината баба.

Таа ги покажа белите чорапи кои покажуваат знаци на истрошеност и бојата која не се откинува и покрај тоа што се измиени во машина за перење и ги стави во тегла.

@katsi_tik this is the best trick for white socks #cleaning #cleaninghacks #lifehack #tipsandtricks #tipsandtrick

Потоа во истата тегла додала капсула детергент за перење, лажица морска сол и лажица сода бикарбона. Потоа откинала парчиња алуминиумска фолија и од нив направила топчиња и ги додала во теглата.

На крај додала топла вода и сè измешала со лажица. Ја затворила теглата, добро се протресла и ја оставила да делува 10 минути.

Откако ги извадила чорапите од теглата, тие биле целосно бели, без жолтите и сивите траги кои биле на нив претходно.

Сода бикарбона, која е една од состојките во оваа смеса, често се препорачува за отстранување на дамки од облеката. Уште еден од советите за чистење ја вклучува токму оваа состојка.

Трикот вклучува подготовка на средство за чистење за кое ви треба топла вода, сода бикарбона, малку оцет, детергент и малку сол. Во поголем сад истурете 500 мл топла вода, лажица сода бикарбона и лажица детергент.

Потоа додадете уште една клучна состојка во растворот за чистење – една лажица алкохолен оцет. На крајот додадете половина лажица сол. Мешањето на смесата заедно ќе ги одржи вашите чорапи чисти без чистење.

