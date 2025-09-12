Белорусија ослободи 52 политички затвореници по посетата на американската делегација

Белорусија ослободи 52 политички затвореници од различни националности, по посетата на американска делегација на Минск, во најновиот обид на белорускиот претседател Александар Лукашенко да ги балансира односите меѓу Русија и Западот.Ослободувањето на затвореници беше едно од најголемите во авторитарното владеење на Лукашенко и е дел од неговите напори да ги поправи односите со Вашингтон и да обезбеди ублажување на санкциите по години изолација.Меѓу ослободените се 14 странски државјани, еден Британец, еден француски државјанин, шест Литванци, двајца Летонци, двајца Полјаци и двајца Германци, како и неколку белоруски политички затвореници.Во замена за ослободувањето на затворениците, САД ќе ги ублажат санкциите врз белоруската национална авиокомпанија „Белавија“, дозволувајќи ѝ да сервисира и купува делови за својата флота авиони „Боинг“.Пронајдете не на следниве мрежи: