БЕЛ ЧАД ИЗЛЕГУВА ОД ОЏАКОТ ВО ВАТИКАН – ИЗБРАН Е НОВ ПАПА…

Бел чад излегува од оџакот на Систинската капела во Ватикан – избран е нов папа, за да го наследи папата Фрањо кој почина минатиот месец и да ја преземе одговорноста за Римокатоличката црква. Сè уште не се знае кој е новиот папа – се очекува во следниот час да се појават на балконот со поглед на плоштадот Свети Петар во Ватикан.

Висок кардинал наскоро ќе ја потврди одлуката со зборовите „Habemus Papam“ – на латински „имаме папа“ – и ќе го претстави новиот понтиф со неговото избрано папско име.

Новиот папа сега е однесен во мала соба до Систинската капела каде што ќе ги облече белата папска одежда.

Изборот е на првиот цел ден од гласањето на 133-те кардинали-електори, кои се затскрија зад средновековните ѕидини на Ватикан вчера попладне.

Радосната толпа на плоштадот Свети Петар воодушевуваше и аплаудираше додека првите чад се појавија од малиот оџак на покривот на Сикстинската капела, каде што кардиналите го одржуваа своето тајно гласање.

